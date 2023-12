Kecskemétre korábban érkezik a Mikulás, ugyanis kedden 17:00-kor a Gong Mikulás ereszkedik majd le a Városháza tornyából, hogy megannyi gyermek arcára mosolyt csaljon. Szerencsére viszont annak sem kell csüggednie, aki a mai napon lemarad, hiszen holnap is lehet vele találkozni a Hírös Agórában. Addig is a nagyszakállú még várja a leveleket, a verseket, a kívánságlistákat, amit a Főtéren található Mikulás ház előtt álló postaládába lehet bedobni, hogy a Mikulásnak is legyen ideje teljesíteni minden kérést.