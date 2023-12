A közösségi ház nagyterme idén is mindkét nap zsúfolásig telt, mint minden évben. A közönség most sem távozott csalódottan, mert a gyerekek és a felkészítőik kitettek magukért. Látványos jelmezek, magával ragadó dallamok tették színessé produkciókat, melyek a karácsony hangulatát idézték meg. A gálaműsor megkezdése előtt Pintérné Susztek Erzsébet intézményvezető köszöntötte a megjelenteket, majd Horváth Nikoletta a kuratórium elnöke számolt be az alapítvány munkájáról, a bevételek és a kiadások alakulásáról.

– Augusztusban a Hankook Tire Magyarország Kft. több mint 800 ezer forintos támogatásból új bútorokat vásároltunk a Maci csoport számára. A szent Mihály napi vásár bevételéből valamennyi óvodás csoport tartós játékokhoz jutott 100-100 ezer forint értékben, míg a bölcsődéseinknek 150 ezer forintért vásároltunk játékokat. A személyi jövedelemadó egy százalékából 735 ezer forint folyt be. Alapítványunk számláján jelenleg mintegy 2,7 millió forint van. Indultunk a Betlehen Gábor Alapkezelő Zrt. Pályázatán, siker esetén óvodai berendezéseket vásárolunk a támogatásból – sorolta Horváth Nikoletta, a Kisemberekért Alapítvány kuratóriumának elnöke.