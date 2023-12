– Egyre több településről készül hasonló könyv. Ma már Pirtóról is elmondható, hogy rendelkezik egy ilyen kiadvánnyal. A település színes története mindenképpen alkalmassá tette arra, hogy egy ilyen könyv készüljön róla – mondta köszöntőjében Demeter Gábor történész, aki Szakál Auréllal, a kötet szerkesztőjével beszélgetett a bemutatón. A könyv a Halasi Városmenedzser Kft. kiadásában jelent meg, amelyből kiderül az is, hogy a település környéke ugyan már a bronzkor óta lakott volt, de a török kor során teljesen elnéptelenedett. A település területe a 17. század végére már Kiskunhalas határához tartozott, innen szakadt ki 1947-ben és lett önálló település. A kiadványban bemutatott fotók a 20. század elejétől egészen a napjainkig terjedő időszakban készültek, így átölelnek több történelmi korszakot is. A kötetben szereplő fotókból kiállítás is nyílt a pirtói művelődési házban.