– Milyennek értékeli a 2023-as évet a nagycsaládos csoport szempontjából?

– Az idei év még „csonka" évnek számít a csoportunk működése szempontjából, hiszen az év utolsó harmada előtt, szeptember végén nyújtottuk be az országos elnökséghez a megalakulási szándékunkat. Az idő rövidsége ellenére igyekeztünk már az idén is hallatni magunkról, októberben babakocsikkal becsatlakoztunk a Magyar Zarándokút bajai szakaszán a NOE országos elnökéhez és a többi zarándokhoz, majd az alvégi termelői piacra települtünk ki házi készítésű süteményekkel, hogy megmutassuk, van egy csoport, ahova nagyon nagy szeretettel várjuk a Baja és környéki gyermekes szülőket. Novemberben hatalmas megtiszteltetésként ért bennünket, hogy a Bács-Kiskun vármegyei körútjának egyik állomásán Novák Katalin köztársasági elnök asszony a mi társaságunkban fogyasztott büszkeségünkből, a bajai halászléből. Decemberben egy kis családi Mikulásvárást szerveztünk a Bababirtok családi napköziben, aminek szintén nagy sikere volt. Összességében elmondható, hogy megvalósult az a cél, amit erre az évre kitűztünk magunknak, hogy tudassuk a megalakulást, és azt, hogy mindenkit szeretettel várunk közénk. A tagjaink közül többen tudtak élni azóta már az országos egyesület kínálta lehetőségekkel, volt, aki zánkai családi hétvégére pályázott eredményesen, volt, aki a labdarúgó-válogatott meccsére jutott el kedvezményesen, és ha minden igaz, olyan tagjaink is lesznek, akik a NOE jóvoltából kapnak majd koncertjegyet a jövő év elejére.

– A Bácskai Körtevirág Nagycsaládos Csoport milyen célokkal vág neki a 2024-es évnek?

– A legfontosabb, amit célul tűztünk ki, hogy aktív kapcsolatunk építsünk ki azokkal az intézményekkel, szervezetekkel, akik rendszeresen kapcsolatban vannak a gyermeket nevelő családokkal. Legyen szó akár főállásban végzett munkáról, akár a mi csoportunkéhoz hasonló közösségről, a gyermek mint érték közös kapcsolódási pont számunkra. Ha tudunk egymás tevékenységéről, segíteni, motiválni is tudjuk egymást, és ennek az együttműködésnek a legnagyobb nyertesei a gyermeket nevelő szülők és maguk a gyermekek lehetnek. Ami az operatív terveket illeti, tudni kell, hogy a NOE-tagsághoz jár egy tagkártya, amellyel az ország számos pontján különböző kedvezményeket lehet igénybe venni, erről a honlapon lehet bővebben olvasni. Mivel a környéken már egy jó ideje nem működött csoport, a kedvezményt nyújtó szolgáltatók köre is frissítésre szorul, ez az egyik célunk a jövő évre vonatkozóan, hogy keressük az együttműködési lehetőségeket a helyi vállalkozókkal. Természetesen rendezvények szempontjából is vannak elképzeléseink, de erről majd a későbbiek során tudok részletesebben beszámolni.

– Milyen a karácsony önöknél, hiszen három kislánnyal ünnepelnek idén?

– Az idei az első karácsony, amit már nagycsaládként, három kislányunkkal ünnepelhetünk. A legkisebb számára az újdonság erejével hat most minden, biztosan élvezni fogja majd a szépen feldíszített karácsonyfa látványát, és azt gondolom, hogy a közös családi ünneplés is élmény lesz majd neki. Bajai lány lévén a halászlével is megismerkedhet már szenteste, nincs kétségem afelől, hogy szeretni fogja majd ő is, akárcsak a család többi tagja. A két nagyobb lányunkkal már az adventi várakozást is aktívan tudjuk megélni, itt természetesen a legnagyobb élmény a közös mézeskalács-készítés, de idén már a díszítésből is aktívan kiveszik a részüket. A gyermekek természetesen nagy izgalommal várják a karácsonyi ajándékozást, de próbáljuk úgy alakítani a dolgokat, hogy ők is érezzék, hogy ebben a rohanó világban a legnagyobb ajándék az együtt eltöltött idő, és nem az számít, hogy mi kerül a fa alá, hanem az, hogy kikkel ülünk a fa körül. Ezekkel a gondolatokkal kívánok mindenkinek áldott, békés karácsonyt!