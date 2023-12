Leventénél a leukémia ritkább és agresszív fajtáját diagnosztizálták szeptember elején. A kétéves kisfiú kemoterápiás kezelést kap, hosszú időt töltött intenzív osztályon életveszélyes állapotban. Édesanyja folyamatosan mellette van a kórházban. Levente az orvosokat megcáfolva, kitartó kis hősként egy hónapos küzdelem után 2023. október 30-án elhagyhatta az intenzív osztályt.

A kezelések elején járnak, még nagyon sok van hátra, transzplantáció előtt áll, a tartalékaik elfogytak, számukra egyre nehezebbek a mindennapok. Az otthoni gyógyulása egy steril szobában valósulhat meg, ami még kialakításra vár. Elsősorban anyagi támogatás és a steril szoba kialakításának megvalósulása a cél.

December 6-án a lajosmizsei városháza téren megrendezett sütivásáron befolyt teljes összeg átadásra kerül a család számára. Süti felajánlással és helyszíni vásárlással is lehet segíteni. A süti felajánlásokat telefonon vagy Facebookon lehet jelezni a szervezőnél: Tóth-Orlov Bettina +36-70/8660036.

Az adománygyűjtő sütivásár 16:30-tól kezdődik, és a Mikulásra is csak fél órát kell várni, hiszen 17:00-kor ő is megérkezik a térre. Az este folyamán a Nőegylet szokásos adománygyűjtése keretében forralt bor, tea, zsíros kenyér is kapható lesz.

Átutalási adatok: