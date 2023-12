Az esetek többségében a lángok egy-két négyzetméteres területet érintenek, de országosan előfordul olyan eset, hogy teljesen kiég egy szoba vagy az egész lakás is. Kovács Andrea a tavalyi statisztikával kapcsolatban elmondta, hogy Bács-Kiskunban 45 esetben volt olyan lakástűz, ahol a tűzoltók beavatkozásra volt szükség, és egy esetben halálos kimenetelű volt a lakástűz.

Kovács Andrea

Fotó: Gong Rádió

Az adventi időszakra jellemző emelkedő számú lakástűz okaként Kovács Andrea azt jelölte meg, hogy ekkor többen vagyunk otthon, elektromos eszközöket használunk, többet főzünk, hosszabb ideig világítunk, fűtünk és a szabadidős tevékenységeink nagy részét is otthon végezzük. Ezek mind növelik a lakástüzek kialakulásának kockázatát, holott ezek a tüzek könnyen megelőzhetőek lennének.

– Alapszabály, hogy ne hagyjuk felügyelet nélkül nyílt lángot – figyelmeztet a szakember.

Fontos az adventi koszorú elhelyezése

Ha adventi koszorút készítünk, vagy vásárolunk, figyeljünk arra, hogy a gyertyák alatt legyen fém alátét, hiszen amikor leég a gyertya, ez a kis alátét meg tudja azt akadályozni, hogy onnan a tűz tovább tudjon terjedni. Az is fontos, hogy hova tegyük a koszorúkat. Elengedhetetlen, hogy stabil helyre tegyük, ahol a gyerekek vagy a házi kedvencek nem tudják leborítani. Amikor megtaláltuk ezt a stabil helyet, figyeljünk még arra, hogy ne közvetlenül terítőre vagy dekorációs kellékekhez rakjuk, és olyan alátétre helyezzük, ami nem éghető anyagból készült, hiszen ha elborul a gyertyánk, meg tudjuk akadályozni, hogy gyorsan tovább terjedjenek a lángok. És semmiképp ne hagyjuk meggyújtva a gyertyát, akkor sem, ha kimegyünk a szobából, és akkor főleg ne, ha elmegyünk otthonról, mert akkor is történhet bármi, és nagyon gyorsan tűz keletkezhet – nyomatékosította Kovács Andrea. Ami még nagyon fontos, hogy az égő gyertya közvetlen közelében ne legyen dekorációs anyag, hiszen a láng belekaphat, és nagyon gyorsan meggyulladhat a koszorú. Ugyanez igaz a fenyőfára is.

A csillagszórók kockázatot jelentenek

A csillagszóróval kapcsolatban a főhadnagy elmondta, hogy annak szikrái távolra, akár egy méterre is képesek elpattanni, és ha a közelben szőnyeg, terítő, bármilyen dekorációs kellék van, akkor az a szikra is képes lángra lobbantani azokat, de nagyon gyorsan meg tud gyulladni, és a fenyőfa is. A fenyőket november közepén már kivágják, és egy fűtött helyiségben nagyon gyorsan száradnak. Egy kiszáradt, gyantás fán nagyon gyorsan terjednek a lángok. Egy égő fenyőfa perceken belül lángra tudja borítani a szoba egész bútorzatát.

Jó minőségű termékeket vásároljunk

Kovács Andrea az égősorok, a fényfüzérek esetében is felhívta a figyelmet arra, hogy megbízható helyről, jó minőségű terméket vásároljunk, minden esetben legyen hozzá magyar nyelvű használati útmutató. Már a boltban is ellenőrizhetjük, hogy van-e rajta sérülés. Ha nem újat vásárolunk, hanem a más meglévőt vesszük elő, akkor is győződjünk meg arról, hogy ne legyen a vezeték deformálódva, megtörve, hiszen nagyon gyorsan lakástüzet tud okozni egy ilyen megrongálódott vezeték. Itt a téli szünidőben a gyerekek is otthon tartózkodnak. Figyeljünk, hogy például a csillagszórót olyan helyre rakjuk el, hogy nehogy meggyújtsák egyedül.

Sose hagyjuk ott a használatban lévő tűzhelyet

Kovács Andrea felhívta a figyelmet arra, hogy a karácsonyi sütés-főzés idején is érdemes nagyon körültekintően tevékenykedni a konyhában. Gondoskodni kell arról, hogy ne legyenek éghető anyagok – konyharuha, függöny, dekorációs kellékek – a láng közelében, valamint még rövid időre se hagyjuk felügyelet nélkül a használatban lévő tűzhelyet, például, ha vendégek jönnek, vagy eszünkbe jut, hogy még valamiért le kell szaladni a boltba. Amikor sütünk-főzünk, és mégis meglátogat valaki, akkor ültessük le a konyhában, és ott beszélgessünk – tanácsolja a szóvivő.

Ha mégis lángra kapna az olaj, azt nem szabad vízzel oltani, mert a víz robbanásszerű kicsapódást eredményez, ami súlyos égési sérülésekkel járhat, illetve a környező tárgyakat is meggyújthatják a kivetődő lángok – mondta Kovács Andrea. A helyes cselekvés, ha fedőt teszünk az edényre és lehúzzuk a tűzhelyről. Persze nepuszta kézzel fogjuk meg, mert az is égési sérülést tud okozni, hanem edényfogó kesztyűvel vagy konyharuhával.

Érdemes füstérzékelőt vásárolni

A szóvivő arról is beszélt, hogy a lakástüzeknél az egyik legnagyobb veszélyt a keletkező füst belégzése jelenti, ezért a sérülések és a tragikus tűzesetek megelőzése érdekében javasolt otthonunkba füstérzékelőt beszerezni, amely a tűz keletkezésének már a legelején jelez, és így van idő kimenekülni és a tűzoltókat értesíteni a 112-es segélykérő telefonszámon.

A cikkben szereplő podcast megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.