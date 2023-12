– Az intézményt 1963 augusztus 20-án adták át. Akkor a kultúra házát többféleképpen is nevezték. Hívták kultúrháznak, művelődési központnak, de az 1963-as újságban úgy jelent meg, hogy kultúrpalotát avattak Tiszakécskén. Ma is igyekszünk kultúrpalotának tekinteni, mert nem csak a helyieknek, de a kisebb településen élőknek a közművelődését is szolgáljuk. Hatvan év egy ember életében is hosszú idő, csak úgy, mint egy intézmény életében. Ettől függetlenül igyekszünk fiatalos lendülettel és tartalommal megtölteni a sokrétű feladatot – mondta Aracs Eszter. Múltidézésre felkérte Polyák Albertet a Nemzeti Művelődési Intézet nyugalmazott főigazgatóját, aki hosszú éveken keresztül vezette a házat.

Számtalan felnőttképzést indítottak

Polyák Albert sok mindenről beszélt, hiszen tizenegy éven keresztül ő volt az igazgató. Ez alatt az idő alatt több fajta esemény történt a ház életében. Sok mindennel foglalkoztak a kultúrán kívül. Az országban először Tiszakécskén hoztak létre művésztábort, még 1977-ben. Számtalan felnőttképzést indítottak, ami szokatlan volt abban az időben, de ugyanígy lehet beszélni a helyi újságról is, amiben szintén úttörő volt az Arany János Művelődési Központ. Később már saját nyomdájukban nyomták nem csak a saját, de más települések újságjait is. Kézműves foglakozásokkal őrizték a hagyományokat, bekapcsolódtak a citerásokkal népzene világába, a Vass Lajos találkozókkal pedig a népdalokat elevenítették fel. Természetesen más és több fajta kulturális élet is jellemezte a ház munkáját. A cél mindig az volt, hogy azokon jól érezzék magukat az emberek. Színházi előadások, irodalmi estek és nem utolsós sorban a mozi is nagy érdeklődés mellett zajlott. Színvonalas, szórakoztató műsorokkal a minőséget biztosították mindenki számára.

Az elődök munkája a mai napig érezhető

Aracs Eszter ezt követően megjegyezte, hogy az elődök munkája a mai napig érezhető, az önkormányzat és a testület támogatása pedig kiemelkedő. Az önkormányzat ugyanis kiemelt figyelmet fordít nem csak az oktatási és szociális intézményekre, hanem a kulturális intézményekre is. Örömét fejezte ki, hogy Polyák Albert ugyan már nyugdíjas, de még mindig sokat segít a szakmai munkájában. Aracs Eszter ezután arról beszélt, hogy tíz évvel ezelőtt az intézmény vezetősége alapított egy díjat, Tiszakécske Közösségeiért, amit minden évben olyanok kapják, aki, vagy akik, nagyon sokat tesznek a város kultúrájáért, és sokat segítik az intézmény munkáját. Ebben az évben ezt a díjat megosztva kapta Balla Sándor és Csontos Tamás, akik nem állandó munkatársai az intézménynek, de mindig ott vannak, ha kell, és szükség van rájuk a rendezvényeken.

Kiállítást is rendeztek

Az elmúlt hatvan évben a házban dolgozókról egy összeállítást készítettek, sajnos közülük többen már nincsenek az élők sorában. Egy kiállítással is felidézték a hat évtizedet, még pedig Hatvan év hatvan kép elnevezéssel. Az aulában a kivetítőn az elmúlt öt évről lehet látni összeállítást. Az emelti nagyteremben pedig egy történeti visszatekintést. A program végén a művelődési központ dolgozói behozták a hatvan szeletes tortát, majd a jelenlévők pezsgővel koccinthattak a hatvanéves ünnepeltre.