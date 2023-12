Mint arról korábban mi is beszámoltunk: az M44-es gyorsforgalmi út megvalósításának részeként elkészült a szentkirályi elkerülő, amely a község belterületét tehermentesíti az áthaladó forgalomtól. A mintegy 2,9 kilométer hosszú elkerülő út ünnepélyes átadását december 19-én tartották. Az elkerülő a beruházáshoz kapcsolódó kétsávos útfejlesztések egyike volt. – Ugyanakkor az M44-es szóban forgó 4,6 kilométeres négysávos szakaszán is már a befejezéshez ért a generálkivitelező Duna NRG Zrt. – számolt be a magyarepitok.hu. Mint írták: az összetett útépítési projektben egy komplex pihenő és egy különszintű csomópont is megépült a 4623-as út és az M44 csomópontjánál. A magyarepitok.hu információi szerint előbbiben egy okos világítási rendszert is kiépítettek: a pihenőben lévő kandeláberek gépjárművek érkezésekor felkapcsolnak maximális fényerőre, majd a távozásuk után nyugalmi állapotra, csökkentett fényerőre váltanak vissza.

Forrás: magyarepitok.hu

„A projekt egy másik érdekessége az útépítő szakma szempontjából, hogy a komplex pihenő mindkét oldalán elhelyeznek egy-egy olyan emlékművet, amelyek a pihenő névadójának, Mosonyi Lászlónak állítanak emléket. A mérnök a magyar mélyépítés egyik kiváló szakembere volt, rendkívül eredményes, nemzetközileg elismert pályája során többek közt a Duna Aszfalt Zrt. vállalkozási igazgatóságát is vezette” – olvasható a szakportál cikkében.