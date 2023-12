Miki hangját már több mint 15 éve ismerik és szeretik a kecskeméti hallgatók, viszont korábban talán sosem tudhattuk meg a történetét, vagyis, hogy hogyan is kezdődött a pályafutása. A beszélgetésünk alatt betekinthettünk a mindennapjaiba, a gondolataiba, de még egy nosztalgikus képzeletbeli útra is elmehettünk vele, hiszen a gyermekkori élményeiről is mesélt. Bár Miki nem a média területén végezte tanulmányait, mégis már egészen kisiskolás korától érdekelte a rádiózás világa. Akkoriban még csak a testvérével játszották el a műsorvezetést, azóta viszont sikerült valóra váltania az elképzeléseit, és már évek óta kísér bennünket minden nap a hangja. Szó esett még vicces és emlékezetes pillanatokról, de a jövőbeni céljairól is megkérdeztük.

További részletek az alábbi felvételen:

A cikkben szereplő podcast megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.