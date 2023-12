Az egy évvel ezelőtti jótékonysági kezdeményezés szinte kistérségi összefogássá nőtte ki magát, hiszen nemcsak félegyháziak ajánlottak fel süteményeket, hanem a környező településen élők is sütöttek a két kislány javára. A nehéz gazdasági helyzetben sem zárkóztak el az emberek attól, hogy támogassanak egy jó ügyet, így közel másfél millió forint adomány gyűlt össze, amit egyenlő arányban osztanak el a két család között. A sütivásárok három fő szervezőjével: Bajzák Andreával, Bajzák-Csikós Ágnessel és Kovácsné Nagypál Anitával a pálmonostori tanyavilágban élő Izabelláékat is meglátogattuk.

Mozgás- és beszédfejlesztéseket finanszíroztak a pénzből

A négyéves Izabella és édesanyja, Alexandra épp az óvodából értek haza, amikor meglátogattuk őket. Az anyuka örömmel számolt be arról, hogy Izabella viszonylag könnyedén beszokott az óvodai közösségbe, ahová egyelőre délelőttönként jár, már ha éppen nem beteg. Mivel nagyon gyenge a kislány immunrendszere, óvatosnak kell lenniük. Izabella nemrég egy súlyos fertőzésen esett át, napokat voltak emiatt kórházban. Az anyuka azt is elmesélte, hogy az óvodai fejlesztés mellett rendszeresen járnak a solymári Borsóházba, ami egy nemzetközi intenzív rehabilitációs intézet. Ott Izabella állapotához igazodó, speciális eszközökkel és módszerekkel végzett, komplex fejlesztő tréningeken vesznek részt. Többek között ennek költségeit finanszírozták a sütivásáron összegyűlt adományból. Vásároltak egy járását elősegítő lábsínt és egy speciális cipőt is, amelyek segítségével Izabella már megtanult járni. Kapaszkodva bár, de biztonságosan lépeget – sorolta büszkén az édesanya.

Izabelláról korábban megírtuk, hogy 2019. szeptember 13-án született, koraszülöttként, 35. hétre. A kislány egy nagyon ritka genetikai, immunbetegséggel jött a világra, amiről még az orvostudomány is keveset tud. A szindróma jellemzői az immunhiányos állapot, ami miatt Izabella folyamatos antibiotikumos kezelésre szorult, emellett vesetágulat, szívbetegségek, hallásvesztés, a nyirokerek tágulata és fehérjehiány jellemzi.

A szakemberek szerint a kislány jól fejleszthető, csak lassabban épülnek az izmai a fehérjehiány miatt. Fejlesztésekre Solymárra, Szegedre és Kiskunfélegyházára járnak, gyógyszerekre, vitaminokra, speciális étrendre komoly összegeket kell a családnak elkülöníteni havonta, ezért minden további támogatásnak örülnek.

Szabó Izabella OTP: 11773322–02972107

IBAN: HU40 117733220297210700000000

Közlemény: Bella

A fürdőszoba átalakítására fordították az adományt

A petőfiszállási Lilla szülei a fürdőszoba átalakítást sikeresen megvalósították a jótékonysági sütivásár bevételéből, így már használni tudják az a betegemelőt, amellyel könnyebbé válik a kislány fürdetése. Ugyanakkor az édesanya, Anita arról számolt be a baon.hu-nak, hogy Lilla állapota nem javult, sőt rosszabbra fordult. Emiatt látogatásunkat sem tudták fogadni, az édesanya néhány gondolatban írta le, mi történt velük a sütivásár óta. Elkeseredett levelében a következőket írta: Lilla állapota romlott. Mellkas deformitás jelentkezett nála és sokat betegeskedik, januárban egy MR és egy EEG vizsgálat vár rá. Keveset eszik és iszik. Rossz hangulatú, nehezen viseli a társaságot maga körül. Még az édesanyját is alig tűri meg maga mellett – írta röviden az anyuka.

A tíz éves Lilláról korábban megírtuk, hogy problémamentes terhesség után oxigénhiányos állapotban született, ezért újra kellett éleszteni. A csecsemőnél már akkor epilepsziás rohamok jelentkeztek.

Később mikrokefáliát (idegfejlődési rendellenességet) állapítottak meg nála.

A kislány szülei igyekeztek mindenféle kezelést, fejlesztést biztosítani gyermeküknek, ami havonta több száz ezer forintba került. Sajnos, a folyamatos tornák mellett is a csípője súlyosan deformálódott, ezért többször is megműtötték. Az operáció megszüntette ugyan Lilla fájdalmait, de sajnos azóta képtelen a járásra, ágyban fekvő állapotra esett vissza.

Aki támogatná a családot a következő számlaszámra utalhat:

Sorsocskák – a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány

OTP: 11732071–20053842

Közlemény: Lilla