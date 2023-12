A cukorbetegség világnapját a 2000-es évek elejétől ünneplik – mondta el a háziorvos. Hangsúlyozta, hogy ezen a napon született Frederick Banting, aki Charles Besttel, majd később John Macleoddal együtt felfedezte az inzulint, illetve az inzulinból egy gyógyászati célra is alkalmas gyógyszert állított elő. Ezért a felfedezésért Frederick Banting és Macleod 1923-ban megosztva megkapták a Nobel-díjat. Charles Best nem kaphatta meg, ugyanis ő akkor még orvostanhallgató volt.

Ez egy óriási jelentőségű felfedezés volt, hiszen ez a betegség abban az időben gyakorlatilag csak diétával volt valamennyire kordában tartható és a betegek nagyon hamar, nagyon gyorsan meghaltak – hangsúlyozta a háziorvos. Mint mondta, hazánkban ma a felnőtt lakosság 9 százalékát érinti ez a betegség, vagyis jelenleg körülbelül 600-700 ezer ember szenved Magyarországon a cukorbetegség miatt. Világszerte ma 570 millió felnőtt él cukorbetegséggel, de a becslések szerint 2035-re ez a szám akár a 800 milliót is elérheti.

Nemcsak a betegek száma növekszik, hanem az életkori eloszlás is változik – hangsúlyozta dr. Móczár Csaba, aki elmondta, hogy a régebben időskori cukorbetegségnek is nevezett kettes típusú cukorbetegség ma már a fiatalabbak körében is nagyon gyakori.

Az egyes típusú cukorbetegségben, melyet annak idején gyerekkori vagy fiatalkori cukorbetegségnek is neveztek, az inzulin − a vércukor anyagcseréért leginkább felelős hormon − teljesen hiányzik a szervezetből. Az ilyen típusú betegségben szenvedőknek kívülről kell bevinni a szervezetükbe az inzulint. A kettes típusú cukorbetegségnél a sejtek valami oknál fogva érzéketlenné válnak az inzulinra, és egyre több és több inzulint kell a hasnyálmirigynek termelni, ennek folytán pedig egy viszonylagos hiány alakul ki a szervezetben – magyarázta a háziorvos.

Dr. Móczár Csaba

Forrás: Gong Rádió

A vércukorszint a mérvadó

A cukorbetegség megállapításánál gyakorlatilag a vércukorszint a mérvadó – tette hozzá. Mint mondta, a jellegzetes tünetek közzé tartozik a száj száradása, a bőr viszketése a genitáliákon, a hajlatokban, a gombás fertőzések megjelenése, a szomjúság és ezzel kapcsolatban a nagy mennyiségű vizelet megjelenése. Emellett viszonylag jó étvágy mellett fogyás is bekövetkezhet, de ez a kettes típusú cukorbetegségnél nem annyira jellemző – mondta a háziorvos. Kiemelte, hogy később természetesen sokkal súlyosabb tünetek is kialakulhatnak. Mint mondta, ha a betegnek tünetei vannak, akkor egy mérés is diagnosztikus értékű lehet, azonban, ha szűréssel jön ki egy magasabb érték, akkor azt meg kell ismételni.

Hangsúlyozni kell, hogy a kettes típusú cukorbetegség nagyon tünetszegény – mondta a háziorvos. Szerinte éppen ezért fontosak a szűrések. 50 év felett, elhízás esetén, abban az esetben, ha a családban előfordult már ilyen betegség, vagy ha az illetőnek a születési súlya nagy volt – érdemes időnként szűrésekre eljárni.

Egyébként pedig vannak olyan kérdőívek, amelyekkel a veszélyeztetettséget is tudják mérni. A szakember szerint nagyon jó, hogy ma már a hemoglobin A1c vércukorszintet jelző paraméter visszamenőleg is információt ad a cukor anyagcseréről. Úgy véli ez is sokat segít a diagnózis felállításában.

Forradalmat élünk át

A kezdetekkor a cukorbetegség kezelésénél az inzulin volt a kulcsszereplő, de a kutatók mindig is arra törekedtek, hogy legyenek könnyeben alkalmazható készítmények is, például a tabletták. E téren hasonló forradalmat élünk át, mint annak idején az inzulin megjelenésekor – hangsúlyozta a háziorvos. Mint mondta, nagyon komoly kutatások zajlottak le az inzulintermelés-szabályzás terén, melynek következtében kiváló gyógyszerek kerültek forgalomba.

Manapság nem elég az, hogy egy vércukorcsökkentő gyógyszer vércukrot csökkentsen, hanem egy 80-as évekbeli gyógyszergyári botrányt követően kötelezővé vált a szív-érrendszeri biztonságosság vizsgálata is − magyarázta a szakember. Mint mondta, kiderült, hogy ezek a gyógyszerek nem csak hogy biztonságosak, de csökkentik is a szív- érrendszeri kockázatot, például a szívbetegségek és az agyvérzés kialakulását is valamint nagyon komoly vesevédő hatásuk is van.

A fegyelmezetten követett diéta fontos

Ez a betegség alapvetően nem gyógyítható, viszont kezelhető. A szakember szerint nagyon korai fázisban, vagyis a diabéteszt megelőző stádiumban – amikor például a vércukorszint magas, de még nem kóros – az egészséges életmód, egy megfelelő diéta, a testsúlycsökkentés visszafordíthatja vagy késleltetheti a cukorbetegség kialakulását.

Ha valaki nem veszi komolyan ezt a betegséget, szövődményekkel számolhat. A háziorvos szerint főleg érszövődményekre lehet ilyenkor számítani, ugyanis a cukorbetegség például az az érelmeszesedés egyik rizikófaktora. Minden kezelés mellett nagyon fontos a diéta betartása – hangsúlyozta az orvos. Szerinte nagyon fontos, hogy a cukorbetegek szénhidrátbevitele szabályozott legyen. Fegyelmezetten követett diétával lehet egy jó kezelést felépíteni – zárta gondolatait dr. Móczár Csaba.

A cikkben szereplő podcast megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.