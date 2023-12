− Mikor lepődött meg jobban, amikor jelölték, vagy amikor megkapta a díjat?

− Mind a két alkalommal. Amikor megtudtam, hogy kategóriagyőztes lettem magyar tudomány kategóriában, nem is akartam elhinni. Óriási megtiszteltetés, hogy az én nevem is felmerült, és alkalmasnak találtak rá, hogy átvegyem a kategóriagyőzelemért járó díjat és oklevelet. A díjátadó gálán derült ki, hogy a 10 kategóriagyőztesből ki lesz az a három, aki átveheti a vármegyei Prima díjat és ki kapja meg a közönségszavazatot. Mindent a legnagyobb titok övezett, sem a szavazás állásáról, sem a VOSZ elnökségének döntéséről nem volt tudomásunk. Éppen ezért ismét óriási meglepetés volt számomra, hogy elsőként engem szólítottak mint a három Prima díjas egyikét − mondta dr. Filus Erika.

− Kiskőrösön és a környéken hogy fogadták a jelölést?

− Nagyon sokan gratuláltak a kategóriagyőzelemhez, és naponta kaptam a jelzéseket, hogy küldik rám a szavazataikat. A Prima díj után talán még többen. Jó érzés, hogy ennyien örülnek őszintén a sikeremnek.

− Mi lehetett az oka, hogy Ön mellett döntöttek a voksolók?

− Úgy gondolom, hogy az alázattal végzett munka, a teljes odaadás és a hitelesség. A mindennapjaimat átszövi a hagyományéltetés, az értékteremtés- és közvetítés, és minden rendezvénybe, tárlatvezetésbe, publikációba vagy konferencia előadásba beleadom a lelkemet is. Sokan mondják, hogy hitelesség sugárzik belőlem, szerintem ez is hozzájárult a jelöléshez és a győzelemhez. Nagy elismerés ez a díj, hiszen a többi kilenc jelölt a maga szakterületén kiváló munkát végez, szakmailag és emberileg is kimagaslók. Biztos vagyok benne, hogy nehéz volt az elnökség döntése.

− Ez egy mérföldkő az életében. Milyen mérföldkövek voltak az előző években?

− 2019-ben lettem a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum igazgatója, és szinte azonnal kezdetét vette a Petőfi200-ra való felkészülés. Majd jött az emlékév, amikor Kiskőrösön száznál is több program valósult meg, ezek közül számos a múzeum szervezésében. Az egész bicentenáriumi időszak nagyon feszített, de örömteli és termékeny idő volt, tele sikeres, méltó rendezvényekkel. Mérföldkő volt az összes múzeumi épületünk teljes felújítása, korszerűsítése, a két új állandó tárlat megnyitása, a Történelmi Emlékhely sztélé avatása. Nagy szakmai elismerésnek érzem, hogy elnyertük az Év tájháza 2023 és az Év kiállítása 2023 elismeréseket. Ezekben nemcsak az emlékéves munkánk, hanem azt megelőző időszak teljesítménye is benne van. Legutóbb pedig a vármegyei Prima kategóriagyőzelem és a Prima díj. Az előző kettő nemcsak nekem szól, mindkettő csapatmunka eredménye, és a vármegyei díjat sem kaptam volna meg a kollégáim, a családom, a fenntartó önkormányzat és a hagyományőrző közösségek állandó segítsége és közreműködése nélkül. Mivel ez a legfrissebb, ez él bennem a leginkább, de mindhárom elismerés ugyanolyan kedves a számomra.

− Mik a jövőbeli tervei?

− Év vége van, de a múzeumban nincs pihenés, hiszen készülünk a Petőfi-szilveszterre, ami a helyi Petőfi-kultusz éltetésének kiemelkedő ünnepsége. A következő év talán nem lesz annyira feszített, mint a mögöttünk lévő kettő, de a tervek szerint 24 múzeumi rendezvényünk lesz, bekapcsolódunk az országos emlékezetpedagógiai programba is, úgyhogy hasonló lendülettel vágunk bele az új évbe is.

− A múzeum elkészült több évnyi komoly felújítás és az új tárlat berendezése után.

− Igen az intézményünket fenntartó Kiskőrös Város Önkormányzatának előrelátó és gondos tervezése lehetővé tette, hogy a Petőfi-emlékév előtt pályázati forrásból és komoly önkormányzati önerőből teljesen felmérjük, majd felújítsuk a Szlovák Tájházat, felmérjük a Petőfi-szülőházat és megújítsuk a benne lévő tárlatot. A múzeumépület és a látványtárak energetikai és fűtéskorszerűsítésen estek át, előbbiben elkészült az Év kiállítása 2023 díjjal elismert 7 év-Petőfi Sándor emlékkiállítás című tárlat. Megújultak az udvaraink is, rendezett, zöld felületek várják a látogatókat. Mindezekre még az emlékév kezdete előtt sor került, így a kiemelt időszakban új tárlatokkal, rendezett környezettel vártuk a rekord számú (eddig 35.000 fő) látogatót. A jó időzítésnek köszönhetően az emlékévben a Petőfi-emlékhelyek közül a mi intézményünk volt egyedül nyitva. A szülőváros ismét kitett magáért.

− Maradt -e még feladat, vagy most már mindenki hátra dőlhet?

− A jól sikerült időszak és a szép díjazások arra sarkallnak engem és a kollégáimat is, hogy a jövőben is hasonló lelkesedéssel, odaadással és teljes lendülettel forduljunk a hivatásunk felé. Jövőre is rengeteg rendezvényünk lesz, mindenképpen szeretnénk tartani a tőlünk megszokott színvonalat.