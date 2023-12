Megújult a cigány közösségi ház is

Az elmúlt öt évben teljesen megújult a három épületegyüttesből álló Rostás László Cigány Közösségi Ház is, ahol új bútorokat és felszereléseket is sikerült vásárolni. – A beruházáshoz kellett a települési önkormányzattól önerő, kellett az első ütemben pályázati forrás, amit Bányai Gábor országgyűlési képviselő közreműködésével sikerült előteremteni, és kellett hozzá még plusz forrást, hogy be lehessen fejezni, ezt a nemzetiségi önkormányzat saját forrásból, a felelős gazdálkodásának köszönhetően ki tudta egészíteni, a harmadik épületet pedig újabb kormányzati forrásból, Sztojka Attila kormánybiztos közbenjárásának köszönhető – tette hozzá az alpolgármester.

Van még mit rendbe hozni

Szűcs Csaba szerint a munka nem ért véget, hiszen van még bőven terület, amit rendbe kell hozni. A következő ciklusok feladata lesz a Sáros, a Polgár, az Átlós és a Határ úton élő cigány családok lakhatási körülményeinek a rendezése, a mostani állapotok felszámolása.

Fontos és kiemelt beruházásként említette a vásártér felújítását az alpolgármester, ami hamarosan elkészül és szintén a leromlott városrészek rehabilitációs programjának köszönhetően fog olyan új közösségi tér épülni, ahol a havi és hóközi vásárok mellett, kulturális és közösségi rendezvényeket is lehet majd tartani.

Valós alternatíva a romák számára a továbbtanulás

Szűcs Csaba szólt arról is, hogy az elmúlt években számos képzést tudtak indítani, kezdve a nyolc általános iskola befejezésétől a dajka, szociális asszisztens, szociális ápoló, gondozó, érettségizők számára. Az elmúlt években közel kétszáz halasi roma érettségizett le felnőttoktatás keretében Kiskunhalason, és sokan mentek a felsőoktatásba tovább tanulni. – Hihetetlen, hogy milyen sokan látják a tanulás fontosságát. A cigány társadalomnak ma már sokkal több pozitívuma van, mint negatívuma – hangoztatta az alpolgármester, aki szerint fontos, hogy a többségi társadalom ne csak a rosszat, hanem a jót is lássa. Példaként említette azt is, hogy az országban elsőként Kiskunhalason hozták létre a Cigány Nemzetiségi Diákkört, valamint, hogy a vármegyei és helyi rendőri szervekkel együttműködve Kiskunhalason volt először Police Café, ahol kötetlen formában, de kendőzetlenül tudtak beszélgetni a rendőrökkel a cigányságot érintő bűnügyi problémákról.

Novák Katalint is Halasi Cigányságért díjat kapott

A nemzetiségi napon átadták a Halasi Cigányságért díjakat is, a kitüntetettek között van Novák Katalin köztársasági elnök, aki néhány héttel korábbi kiskunhalasi látogatása során vehette át a Kiskunhalasi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elismerését. Halasi Cigányságért díjjal ismerték el Langerné Victor Katalin, az államfő tanácsadója és a kiskunhalasi Köves Márta, a Nő az esélyért projekt országos szakmai vezetője. A rendezvényen közreműködött Sztojka Olivér, a halasi cigány tánccsoport és a kecskeméti Kodály Zoltán Szakgimnázium néptánc szakos tanulói álltak közönség elé. a Karaván Família tagjai muzsikáltak.