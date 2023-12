Szűcs Rita hatalmas alázattal, szerényen ugyanakkor nagyon frappánsan mesélt a versenyről. Elmondta, nagy lelkesedéssel vágott bele a felkészülésbe, amibe szülei is sokat segítették.

Megtudtuk, hogy a verseny első, online fordulójában kvízkérdésekre kellett válaszolni, a magyar kultúrával kapcsolatban. Ebből a fordulóból száz diák jutott tovább vármegyénként. A második fordulóban három nevezetességet kellett bemutatni mindenkinek a saját vármegyéjéből. Innen harmincan jutottak tovább. Ezt követően a harmadik fordulóban már élő, de online prezentációban a zsűri előtt kellett a vármegye értékeiről beszélni. Rita ezeket a feladatokat is olyan jól teljesítette, hogy bejutott az országos döntőbe, amit a Nemzeti Múzeumban rendeztek meg a közelmúltban. Itt is több feladat várt rá: négy tagú zsűri előtt kellett beszélnie arról, hogy melyik az a kulturális esemény, amit a legszívesebben mutatna be a vármegyéjéből. Rita természetesen a bugaci Kurultájról, a Kárpát-medence legnagyobb hagyományőrző eseményéről mesélt. Mint mondta, azt mindenkinek látnia kell, legalább egyszer.

A másik feladatban a példaképeit kellett bemutatnia.

A bugaci diáklány Hardi Richárd, missziós szemészorvosról és Karikó Katalin, Nobel-díjas kutatóról tartott előadást.

A negyedik feladatban összegeznie kellett, hogy mit mutatna be Magyarországból egy külföldi barátjának. Rita igyekezett úgy összeállítani a programot, hogy a jelképes barátja mindenből kapjon egy kis ízelítőt. Elsősorban Budapestet mutatná be: a Hősök terét, a Nagycirkuszt és a Városligetet. De elvinné a barátját metrózni, sétálnának a Budai Várnegyedben, megnéznék a budai Sziklakórházat, utána pedig felmennének a Gellért-hegyre. Elmennének Hollókőre, Pannonhalmára és a Balatonhoz is. Bács-Kiskun Vármegyében bemutatná a Kalocsai Porcelán Manufaktúrát, a Soltvadkerti Szentkorona Cukrászdát és természetesen szülőfaluját, Bugacot és a település határában folyó régészeti ásatást. Végül pedig megnéznék A kőszívű ember fiai című előadást a kecskeméti a Katona József Színházban – sorolta az ötleteit Rita. Hozzátette, volt egy olyan feladat is, amelyben arról kellett beszélnie, hogy ha rendezvényt szervezne, akkor mi lenne az? Rita tematikus napokat rendezne, ahová meghívná egy előadásra a példaképeit, a már említett Karikó Katalint és Hardi Richárdot.

Bár Rita még nem tudja, hogy milyen feladatok várnak rá a cím viselésével együtt, de így is nagyon örül, hogy részese lehetett ennek a kezdeményezésnek, hiszen nagyon sok tapasztalatot szerzett a felkészülés és a verseny során.

A beszélgetés végén a lelkemre kötötte, a cikkbe mindenképp írjam bele, hogy szeretne köszönetet mondani azoknak, akik segítették a felkészülésben. Köszönettel tartozik a Szent Korona Cukrászdából Szervánszki Juditnak, a Kalocsai Porcelán Manufaktúra vezetőinek, Kárász Csaba Lászlónak, Posztobányi Csillának és Angeli Andreának, a régészeknek: Rosta Szabolcsnak, Zsuzsinak, Balázsnak, Esztinek, Vilinek, Bencének, Ákosnak, Dominikának, Jancsinak, Tamásnak és a Rigó József Általános Iskola tanárainak.