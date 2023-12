– Köszönettel tartozunk az adományozók felé, hogy ezt a munkát segítik, és megkönnyítik a kollégáinknak ezekkel a készülékekkel. Számunkra az értéke pénzzel nem kifejezhető – mondta Horváth Mihály kecskeméti vezető mentőtiszt.

– A készülékek alkalmasak arra, hogy a betegek alap paramétereit folyamatosan monitorozzák szállítás alatt. Olyan paraméterekről van szó, mint a vérnyomás és az oxigénszaturáció mérésére. Ezen kívül a beteg szívműködését is tudja monitorozni és EKG-képen mutatja út közben is folyamatosan. Minden olyan változás érzékelhető rajta, ami a beteg állapotának a változásában beáll. Ezeknek a paramétereknek a változásával látják kollégáink a beteg állapotának a változását is, amiből tudnak következtetni arra, hogy a kezelés hatására milyen változás állt be. Hasonló készülékekkel már rendelkeztünk, csak egy része már elöregedett, javításon van, cserekészülékeink nincsenek. Ezzel a két új készülékkel a régiek a tartalékba kerülnek, így lesz folyamatosan készülék a kocsikon – hangsúlyozta Horváth Mihály.

– A Duna Bónum Alapítvány Szíjj László magánalapítványa.

Az elsődleges célja az, hogy különböző egészségügyi projekteket, illetve oktatási intézményeket, rászoruló gyermekeket támogasson.

Ezen kívül sporttevékenységgel kapcsolatos támogatásokat is folyósít az arra rászorulóknak. Ezek az elsődleges prioritásaink – tájékoztatta a baon.hu-t dr. Ónodi Barna sajtószóvivő.