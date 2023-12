A település történetét bemutató könyv egy-egy példányát a zsanaiak is kézbe vehették, a kötetről elsőként Paplogó Irén, az Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója beszélt a hivatalos bemutatón, részletezve a kötetbe tervezett fényképek gyűjtésének folyamatát. Vázolta a könyv tematikus koncepcióját és köszönetet mondott a zsanaiaknak, hogy segítséget nyújtottak a település helytörténetét, szinte napjainkig átfogóan bemutató kiadvány megjelenésében.

Végső István történész, a vetítéssel egybekötött előadásában a község keletkezés-történetétől kezdve Bacsó László zsanai gazdálkodó-parasztverselő életén át a jelenig mutatta be Zsana rövid, kivonatolt történetét. Ismerete elméletét Zsana nevének, eredetének megfejtése kapcsán. – Zsana, Eresztő, Kőkút puszták története számos kérdést vet fel a mai napig is. Kunok, pásztorok, betyárok is lakták a vidéket. Rózsa Sándor állítólag gyakran látogatta a hamarosan 200 éves kőkúti csárdát is – emelte ki a történész, aki előadásában kitért a Zsana környékén egykor ténykedő boszorkányokra és javasasszonyokra is. Szólt az 1944-es világháborús eseményekről, az 1952-es községgé szerveződésről, az 1979-es gázkitörésről és az utóbbi évtizedekben a településen megvalósuló fejlesztésekről is.

Visnyei Miklós, Zsana polgármestere köszönetet mondott a könyv készítőinek és annak a reményének adott hangot, hogy minél több zsanai veszi majd kezébe a kötetet.