A 104 oldalas, Városháza Kecskeméten – az alföldi magyarságnak egyik diadalemléke címmel megjelent könyv kiadását Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatta, Kozák Polett és Vandlik János szerkesztették. A lapokat ifj. Gyergyádesz László írásai és Gyenes Kata fotói töltötték meg.

Szemereyné Pataki Klaudia polgármester még 2016 első negyedévében jelentette be a városháza felújítását, amelyet idén júniusban ünnepélyesen átadtak. Az épület amellett, hogy megújult, új funkciókkal is bővült. A felújítás különlegessége, hogy igyekeztek minden részletet eredeti állapotában megőrizni, és inkább kijavították az esetleges hiányosságokat, hibákat. A polgármester például korábban azt is elárulta, hogy a díszterem fali freskóiban semmiképp sem szerettek volna kárt tenni, és egy egészen szokatlan, és régimódi technikát alkalmaztak a szakemberek: nedves kenyérrel tisztították meg a felületet.

– Fontos, hogy ezt az értéket megőrizzük, hiszen mi itt, ebben a városban, ezzel az emblematikus épülettel egy komoly örökséget és értéket őrzünk, ápolunk, fejlesztünk, védünk – fogalmazott a polgármester, aki szerint a város lakói is örülnek a látványos felújításnak.