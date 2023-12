Mint írták: a közel 30 ezer példányt számláló tojótyúktelepen az állattartó az állatok gubbasztása és étvágytalansága, valamint a megemelkedett elhullás miatt gyanakodott a madárinfluenzára. A Nébih laboratóriuma a vírus H5N1 altípusát mutatta ki az elhullott állatokból.

A hatóság az adott gazdaságok körül kijelölte a 3 km sugarú védőkörzetet, és meghatározta a 10 km sugarú felügyeleti (megfigyelési) körzetet. Megkezdődött a betegség megjelenésének okait feltáró járványügyi nyomozás is.

A Nébih közölte: a járvány mielőbbi lecsengése érdekében továbbra is kiemelt jelentőséggel bír a járványvédelmi előírások maradéktalan betartása. Mivel a vírus már nemcsak a vonuló, hanem a hazai vadmadarakban is jelen van, ezért az ellenük való védekezés nemcsak a vonulási időszakban, hanem egész évben rendkívül fontos. Felhívták a figyelmet arra is, hogy fedetten kell tárolni takarmányt és az alomanyagot, valamint mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a baromfik és a vadmadarak közvetlen vagy közvetett érintkezésének kockázata minimálisra csökkenjen. Ezen kívül kiemelt figyelmet kell fordítani a telepeken a személy- és járműforgalom minimális szinten tartására, továbbá arra, hogy azok kizárólag a járványvédelmi előírások szigorú betartásával történjenek.

A madárinfluenzával kapcsolatban minden további információ elérhető a Nébih portál tematikus aloldalán.