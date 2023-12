− Minden iskola céllal jön létre. 1920-as évek elején Baja és környéke gazdasági fejlődése felvetette annak igényét, hogy a gazdasági élet szervezésére képes szakembereket a városban képezzék. A Baross-Szövetség Bajai Fiókja kitartó munkájának köszönhetően 1923-ban létrejött az iskolánk. Az elmúlt száz év igazolta az alapítók hitét és felismerését, Baja és környéke nem létezhet a gazdasági élet számára szükséges ismeretekkel rendelkező szakemberek nélkül. A világ az elmúlt száz évben sokat változott. Az iskolánknak is sok kihívással kellett megküzdenie az évek folyamán, a képzési kínálat is új szakmákkal bővült. De az alapvető célunk ma is ugyanaz: az általános műveltség mellett korszerű, piacképes szakképzettséget adni a tanulóinknak − mondta Bor Katalin igazgató.

Mint mondta, ezt a célt 2023-ban sikeresen teljesítették. Számos országos versenyeredménnyel büszkélkedhetnek az idei évben. Az ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén pedagógiából az országos 3. helyet, informatikából a 6. és 21. helyet, irodai ügyviteli ismeretekből a 9. helyet, közgazdasági ismeretekből egy hatalmas mezőnyben a 29. helyet hozták el diákok.

A Skills Junior webfejlesztő versenyén 7., az informatikai rendszer-üzemeltetők versenyén 2. és 15. helyet szereztek meg a végzős tanulók az országos döntőben.

A Dr. Kalotay Kálmán szövegszerkesztő versenyen 3. helyet ért el egyik tanulójuk. Az Országos Pedagógiai csapatversenyben a 4. hely mellett a különdíjat is elhozták a türrösök, a Neumann János Egyetem programozóversenyének döntőjében az iskola csapata az 5. helyet érte el.

− A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal közhiteles adatai alapján a tanulók bemeneti és képzési-kimeneti teljesítményének (évismétlők aránya, érettségi és szakmai vizsga eredmények stb.), az intézmények oktatói létszámának és digitális ellátottságának figyelembevételével az Innovációs és Képzéstámogató Központ technikumi TOP 100-as listáján intézményünk a 37. helyet érte el 2023-ban − hangsúlyozta Bor Katalin.

Hozzátette: az eredményekhez kellett az oktatók elkötelezett, kitartó munkája, a diákok tehetsége és szorgalma. De szükség volt a fenntartó, a Bajai Szakképzési Centrum és partnereink támogatására, a tanulást támogató családi háttér biztosítására is. Az elért eredmények és a 2023. legjobb szakképző iskolája díj is a közös munka eredménye, amit minden érintettnek köszönünk − mondta az igazgató.