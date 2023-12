Az Agorinform.hu felmérése szerint idén alig a tavalyi ár felett juthatnak a vásárlók fenyőhöz. Ezt megerősítette Kecskeméten, a kis Tesco parkolójában árusító Szabó József is, aki egyetlen típus egyetlen méreténél emelt minimálisan árat, a többi fenyőt ugyanannyiért kínálja mint egy éve.

Hangsúlyozta: erős a versenyhelyzet a városban, neki különösen a szomszédos multik alacsony áraihoz kell igazodnia. Emellett maximálisan érzékelhető, hogy az embereknek kevesebb a pénze, nem mindenki tud élő fenyőfára áldozni. Visszafogottabban vásárolnak, és inkább a kisebbeket keresik.

Fotó: Sebestyén Hajnalka

Szabó József több évtizede kereskedő, nagyon szeret az emberekkel beszélgetni. A jó kedvű eszmecserék során, felméri, ki milyenre is vágyik, így mindenkinek olyan fenyőt kínál, mely a legideálisabb lesz otthonába. Minden fenyőfája állványban áll, így könnyebben tudnak választani a vásárlók.

Vallja: fontos számára, hogy elégedetten távozzanak vevői. Szeretné, ha következő évben is őt választaná. Mindig öröm számára, ha visszatérnek, és megosztják vele tapasztalataikat.

Például a földlabdás fenyőfásoktól mindig megkérdezi, hogy kiültetett fenyőfa megfogta-e. A legtöbbször igen, mely nagyon jó aránynak számít.

A versenyhelyzetben a szolgáltatások is sokat jelentenek. A jó árak mellett ma már elengedhetetlen az ingyenes tárolás és fafaragás is, így ezek is régóta benne foglaltatnak az árban.

A szakember hozzátette: régen méterre adta a fákat, de belefáradt, olykor vita akadt belőle, hogy pontosan hány centi is. Így már jó ideje csak darabra adja. A sláger nordmannból a legkisebb 80-150 centis 6500 forint, a 150-180 centis 9500, a 200-240 centisek 16.000-ért kaphatók. A 80-150 centis ezüstfenyő 6000-be kerül. A luc pedig mérettől függően 4500-8000 forint között mozog.

Második hete árusít. Egyelőre még átlagos a kereslet, sokan kivárnak. Az azonban látszik, hogy a legtöbben a nordmann fenyőt keresik. Akik szeretnek nosztalgiázni, korábban a feketefenyőt szerették, mely már nem kapható, így azok a lucfenyőre szavaznak. Az ezüst is nagyon szép, például ezt viszi sok macskás gazdi, aki szeretné ha házi kedvence elkerülné a karácsonyfát. A szúrós tüskék ugyanis elijesztik a cicákat.

Fotó: Sebestyén Hajnalka

Az elmúlt napokban havat is láttak szép mennyiségben a kecskemétiek. Elsőre arra gondolhatnánk, hangulatosabb hóesésben vásárolni. Ezzel szemben a valóság az, hogy ilyenkor inkább csak nézelődnek a fenyőfák között, de nem vesznek. Száraz időben térnek vissza kiválasztani a fát.

A fák zömében Zala megyéből származnak, ahogyan a legtöbb az országban. Szabó József végül elmondta: az ország nyugati részét járva a fenyőfásoknál szembetűnően megnőtt a szlovákok és olaszok után a román kereskedők száma, megerősítve ezzel, hogy a magyar fenyő rendkívül jó minőségű.

A műfenyő jelentősen terheli a környezetet

Az Agroinform.hu felméréséből kiderült ma is sokan részesítik még előnyben a műfenyőket. Ennek kapcsán Bolyki Bence, az Agroinform.hu ügyvezetője a következőket nyilatkozta.

„Fontos megérteni, hogy a karácsonyfa termesztése nagyon hasonló más mezőgazdasági növény termesztéséhez, a különbség annyi, hogy a fa 6-8 évig van kint a területen, mielőtt kivágják, és a helyére új fenyőt vagy más haszonnövényt ültetnek. A karácsonyi időszakot követően pedig a kidobott fák legnagyobb részét komposztálják. A műfenyő ugyanakkor az előállítás, a szállítás és (jó esetben) a megsemmisítés miatt jelentősen terheli a környezetet, ráadásul megvásárlásával nem hazai termelőket, hanem távol-keleti gyártókat támogatunk.”