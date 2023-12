– A Magyar Vöröskereszt 1939. óta vesz részt a térítésmentes véradás szervezésében és azóta is kiemelt feladatának tekinti azt. Térítésmentes – magában már ez a tény és tiszteletre méltó, hogy véradóink úgy nyújtanak segítő kart, életet adó vért, hogy tudják, nem jár érte fizetség, csak köszönet és hála. Főként, ha ezt nem egyszer, hanem rendszeresen teszik éveken, évtizedeken keresztül. Ezért is fontos, hogy legalább az év egy napját az önök ünneplésére szenteljük – köszöntötte a véradókat ezekkel a szavakkal Szeitzné Nyírő Csilla, a Magyar Vöröskereszt kalocsai szervezetének területi vezetője, hozzátéve: Magyarországon 1988 óta ünnepeljük meg a véradók napját. A továbbiakban Lipóthné Komjáthi Andrea, a Magyar Vöröskereszt Bács-Kiskun vármegyei szervezetének igazgatója méltatta a véradók áldozatvállalását, és rámutatott annak eredményére: a váradók egyetlen véradással három életet is megmenthetnek, ráadásul pótolhatatlan dolgot adnak önzetlenül, hiszen a számos kutatás ellenére a valódi vérrel azonos értékű művér a sokrétű kutatások ellenére máig nem áll a gyógyászat rendelkezésére. Ezért is fontos, hogy a vér kellő mennyiségben, folyamatosan rendelkezésre álljon, amihez szintén nagyban hozzájárulnak a rendszeres, sokszoros véradók, akiknek mind a Vöröskereszt kalocsai szervezete, mind a véradók áldozata által életet, egészséget nyert betegek nevében is köszönetet mondott a vármegyei igazgató. A folytatásban ünnepi műsorral kedveskedtek a sokszoros véradóknak, majd a meghívottaknak ajándékot, virágcsokrot adtak át.