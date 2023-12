Mi ösztönzi a zömében 50 év feletti tagokat arra, hogy vasúti pályák köré egy gyönyörű világot építsenek? Milyen érzés számukra néhány órára visszazökkenni a gyermekkorukba? Egykoron milyen céllal alapították meg a klubot? Honnan szerezték be a terepasztalt, a járgányokat és az épületeket? Mennyit fejlődött 30 év alatt a technika, milyen most egy járgány, és milyen volt a 90-es években? Mi történik ma egy klubtalálkozón? Többek között ezekről is szólt Simon Róbert Sándor, klubtag a Hír FM kecskeméti adásában Vízi Zalán szerkesztő-riporterrel való beszélgetés során. Aki kíváncsi a részletekre, mindenképpen hallgassa meg az interjút!

A cikkben szereplő podcast megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.