Csütörtöktől vásárolhatók meg és december 31-én 18 órától január 1-jén reggel 6 óra között használhatók fel az úgynevezett 3. osztályba sorolt tűzijátékok, pirotechnikai eszközök. A választék bőséges, az árak jellemzően nem emelkedtek. Arra azonban a rendőrség mindenki figyelmét felhívja: „A pirotechnika nem játék! Legyen körültekintő, hogy hol és mit vásárol! Ha megvette, használja ésszel, biztonságosan!”

Ezzel egyetért Szabó József is, aki két évtizede árusít pirotechnikai eszközöket. Minden vásárlónak felhívja a figyelmét arra, hogyan kell szabályosan, veszélytelenül használnia a termékeket. Idén is Kecskeméten, a kis Tesco parkolójában áll a standja, ahol előtte fenyőfákat árusított.

Szabó Józsefet csütörtökön látogattuk meg, és érdeklődtünk a forgalom és a vásárlói szokások iránt. – Az első nap meglepően kevesen jöttek, főként inkább fiatalok. Hozzám elsősorban törzsvásárlók járnak vissza, de szerencsére minden évben újabb vásárlókkal, főként fiatalokkal bővül a kör. Nem aggódom, mert jellemzően mindig az utolsó két nap van nagy forgalom. A fenyőfa is idén nehezen indult be, végül minden elfogyott.

Az azonban már most látszik, hogy az emberek kevesebbet költenek, mint korábban

– mondta Szabó József.

Az árak nem emelkedtek, ennek okáról is megkérdeztük a szakembert. – A tűzijátékok Kínából érkeznek hajón. Az ottani versenyhelyzet miatt, árakat csökkentettek, így olcsóbbá vált a szállítási költség. Így a termékek árának emelkedését kompenzálta az olcsóbb szállítás, és a magyar vásárlóknak nem kell többet fizetnie mint egy éve. Az eddigi tapasztalat azt mutatja, hogy a családok jellemzően 10-20 ezer forintot szánnak rá, míg a fiatalok összeadják és együtt 30-40 ezret, vagy akár többet is költenek rá – részletezte.

A kis üzletben óriási a választék. Nagyon sokféle pirotechnikai termék kapható. Az ördögpatron a legbiztonságosabb, és az egyetlen, melyet a gyerekek is bátran használhatnak egyedül. A többi terméket csak a felnőttek. Sokan szeretik a római gyertyákat, a játékos pirotechnikai eszközöket, de az igazán népszerűek a különböző telepek. Ezek a legdrágábbak is, de már az 5000 forintosak is gyönyörű látványt adnak. Vannak nagyobb, összekötött telepek is, melyek nagyobb hatóanyagúak együtt és akár 2,5 percig is működnek. Ezek ára azonban jóval magasabb, több tízezerre is rúghat. Az idén is fut a kettőt fizet, hármat kap akció, mellyel próbálnak kedvezni a vásárlóknak. Nem is kell egyfajtából összeválogatni a hármat, csak azonos árkategóriásak legyenek.

Keresik a kutyabarát tűzijátékokat is

Egyre szélesebb a kutyabarát termékek palettája is, van rá igény. A kutya- és szomszédbarát termékek fő jellemzője, hogy nincs hangjuk, de nagyon szép látványt nyújtanak, például villognak, vagy fénycsóvát adnak. Van például vulkános és vízeséses. A panellakók is szívesen viszik.

Ezekből vásárolt többek között a Kiskunfélegyházán élő Bányainé Rádi Orsolya, aki Bálint kisfiával tért be az üzletbe. Elmondta: hármasban töltik a szilvesztert, vacsora után használják fel őket. Szép látványt adnak, Bálintka örül neki és ünnepivé varázsolja majd az estéjüket.

A fiatalok szívesen költenek pirotechnikára

Ottjártunkkor több fiatal társaság is betért az üzletbe. Együtt vásárolták meg a pirotechnikai eszközöket. Napjainkban menőnek, trendinek számít, ha valaki a házibuliba, a szilveszteri buliba tűzijátékot visz. Többen összeállnak, és együtt finanszírozzák meg a szórakozást. Sőt, nem egy fiatal karácsonyra is inkább pénzt kért, hogy minél több pirotechnikai eszközt vehessen.

A vásárlók visszajelzéséből az is kiderült, többen idén nem is vasárnap szilveszterkor, hanem egy nappal előtte, szombatra tervezi a nagy bulit.

Visszaszorulóban van a piac

Szabó József végül még egy érdekességet megosztott. Évek óta visszaszorulóban van a pirotechnikai piac. Kereslet bőven van, csak megfelelő szakember nincs, aki árusíthat. Törvényileg elő van írva, hogy ki és mit árusíthat. Magyarországon pedig jóformán már nincs oktató, aki a pirotechnikai árusításokhoz szükséges képzéseket megtartsa. Így maradnak a régi motorosok, akik már hosszú évek, évtizedek óta árusítanak.