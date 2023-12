A Gyógyító Angyal Alapítvány örömmel osztotta meg a közösségi oldalán a hírt, hogy a legszebb karácsonyi ajándék megérkezett az életmentő műtétre váró kiskunhalasi Soltész Gergő családja számára. A tervezett operáció első részletét néhány napja sikerült átutalni, így a szülők fel tudták venni a kapcsolatot a kezelő ausztriai kórházzal és megkérhették az operáció hivatalos időpontját.

Szenteste napján vette kezdetét Kecskeméten, a Wojtyla népkonyhájának karácsonyi ebédosztási programja. Január elsejéig várják a város szegényeit meleg ebéddel. Minden nap más-más támogató vendégeli meg a rászorulókat.

Schmidt Ádám: 2023 a világbajnokságok éve volt, 2024 az olimpia éve lesz.

Immáron negyedik alkalommal rendezik meg december 29-én a Lázár Bence Emlékgálát, mely a tragikusan fiatalon elhunyt labdarúgó hagyatékát őrzi. A szó legszorosabb értelmében így van ez, hiszen a még életében létrehozott alapítványon keresztül, szülei a mai napig folyamatosan szerveznek gyűjtéseket a leukémiában szenvedőknek.

Válogatást készítettünk arról, hogyan ünnepelték a karácsonyt Bács-Kiskun celebjei.

A városi könyvtár a bázisa a majsai baba-mama klubnak, melynek tagjai már az advent előtti időszakban is rendszeresen összegyűltek. Ringató foglalkozásokkal, közös éneklésekkel is készülődtek az anyukák és a gyermekeik az ünnepekre. Az igen aktív klubélet során született az ötlet, hogy a településen is megszervezik a világító adventi ablakok programot. A múlt szombaton zárult sorozat sikere még a megálmodóit is meglepte.

Csaknem 1200 kilométeren van árvízvédelmi készültség Magyarországon, a Duna Budapestnél csütörtökön tetőzik – közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) szóvivője. Siklós Gabriella ismertette: a csapadékos időjárás miatt a Dunán és mellékfolyóin árhullámok vonulnak le. Baján a tetőzés 810 centiméter körül várható pénteken és szombaton. A Tiszán folytatódik az árhullám levonulása, a tetőzés már elhagyta a folyó hazai szakaszát.

A KTE LA évértékelőinek utolsó részében az egyesület Basic szekciójával zárunk, ahol még gyakorlatilag az előkészítő munka zajlik a nagypályás futball előtt.

Nagykőrös idei évéről számolt be a város alpolgármestere, dr. Körtvélyesi Attila, aki elárulta, hogy ebben az évben sem unatkoztak, hiszen többek között számos olyan programjuk és rendezvényük volt, amely gazdagította a város közösségét.