A hit, remény, öröm után a szeretet lángja is felgyulladt Kalocsa város adventi koszorúján. A szentestét megelőző szombaton a Szentháromság téren rendezett ünnepségen dr. Filvig Géza polgármester és dr. Bábel Balázs érsek ünnepi gondolatait mintegy 500 résztvevő, köztük az adventi vásárra érkezett nagyon sok kisgyermekes család a gyönyörűen feldíszített, villózó fényekben pompázó karácsonyfa és az adventi koszorú ölelésében hallgatta.

Teherautóval karambolozott egy személyautó Kecskeméten.

Idén is megtartják a szeretetebédet az ünnepek idején a kecskeméti Wojtyla Barátság Központ népkonyháján. December 24-től kilenc napon át várják délben a város szegényeit.

Kalocsai piac, jönnek-mennek az emberek, nagy a nyüzsgés. Valahonnan egy LGT dal szól, gitár és énekhang keveredik a piac hangjai közé. „Adj egy percet nekem az életedből” – két nagyon szimpatikus fiatal zenész idézi a körben állók nagy részének fiatalságát a számmal, sokan velük dúdolják, mosoly az arcokon, s máris valahogy más, szebb lett ez az egyébként szürke, borongós nap. Ők Jimmy és Nika, Kalocsa legkedvesebb, legtehetségesebb utcazenész párja.

Nemzetközileg elismert zenészek játszottak Kecskeméten.

A kiskunhalasi származású műsorvezető legújabb videójában a karácsony előtti utolsó tennivalókat mutatta meg.

Újra nagyszerű karácsonyi koncerttel ajándékozta meg a jánoshalmiakat Mithras Pedagógus Kar Jánoshalmán, a hangverseny helyszíne a Déli ASzC Jánoshalmi Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium aulája volt. Az esemény kivételes alkalom volt a kórus számára, mivel három kórustag – Édes Vencel Máté, Karsai Péter és Kothencz Lajosné – most vehette át Aranydiplomáját, amelyet Vágó Ferencné, a Kiskőrösi Tankerületi Központ igazgatója adott át.

Idén is elérkezett az év egyik legjobban várt ünnepe, a karácsony, amikor szinte mindenki igyekszik szerettei körében tölteni az időt. Persze az ünnepek alatt olyan váratlan események is adódhatnak, amikor el kell mennünk otthonról. Cikkünkben a menetrendeket és a gyógyszertárak nyitvatartását szedtük össze.

Az adventi koszorú negyedik gyertyáját is meggyújtották Kecskeméten.

Picard Lily légtornász az év végi ünnepeket munkával tölti. Passauban, egy német cirkuszban lép fel, gyomorremegtető mutatvánnyal kápráztatja el a közönséget.

A vármegyei amatőr, de még inkább a magasabb szintű profi labdarúgást követő szurkolók körében a játékvezetők, az asszisztensek társadalma kívülről meglehetősen zárt kasztnak tűnik. Pedig egy bizonyos szempontból egyáltalán nem zárt az, hanem nagyon is nyitott. Napjainkban olyannyira, hogy a játékvezetői bizottságok tárt karokkal várják a jelentkezőket. Bornemissza Norbert FIFA-asszisztenst kerestük meg azzal, hogy mi a teendője annak, aki szeretné a játékvezetői hármas tagjaként is kipróbálni magát, és hogy vajon mennyi időbe telik, hogy valaki sípot vagy zászlót foghasson. A tájékoztatása alapján kiderült: nem is olyan sokba.

Karácsonyi filmkvíz: Ön mennyire ismeri ezeket a filmeket?

Ma már természetes, hogy burkolt utakon közlekedünk, nem is igazán örülünk annak, ha egy földes utcával találkozunk. Százhúsz évvel ezelőtt azonban pont fordítva volt. Kecskeméten is a 19. század végén, a 20. század elején kezdődött meg igazán az úthálózat fejlesztése.