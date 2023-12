A karácsonyi ünnepi menü elmaradhatatlan desszertje, a mákos és a diós bejgli szinte minden magyar család asztalán megtalálható ilyenkor. Az aranybarnára sült, sűrűn erezett mintázatú, illatos és omlós sütemény elkészítése azonban még a leggyakorlottabb háziasszonyoknak is feladja a leckét, hiszen a tészta sülés közben hamar kireped. Hogy mégis hogyan készül a repedésmentes bejgli, azt Horváth Krisztiántól, a kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola szakmai oktatójától tudhatják meg olvasóink.

Közel 900 tábla csokit kaptak a kecskeméti kórházban gyógyuló gyerekek.

Egy ember életét vesztette, míg egy másik megsérült, amikor fának csapódott egy autó Kistelek határában, az 5-ös főúton.

Wolf Kati december 22-én, pénteken Kecskemét főterére érkezik a téli fesztiválra: 18 órától mesét olvas, 19 órától fellépése lesz. A kedvelt popdívának két új dala is van, az egyik karácsony előtt most jött ki, Zorán feldolgozás Apám hitte. A két ünnep között a Végtelen Tánc jelenik meg. Ennek a klipnek az érdekessége, hogy smink nélkül forgatott a klip második felében és kiáll a természetes női szépségért, a méltóságteljes öregedésért.

Karácsonyi hagyományos és különlegesebb ételekről beszélgetett Fricska Csaba mesterszakács a Hír FM kecskeméti adásában Vízi Zalán szerkesztő-riporterrel.

Elkészült a magyar technikumok hivatalos rangsora. Öt Bács-Kiskun vármegyei technikum is bejutott a 2024 Technikumi Rangsor TOP 100-as listájára. A technikumok többsége rontott a tavalyi eredményén, kivéve a kiskunhalasi II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Technikumot, amely az elmúlt évben még nem került be a száz legjobb intézmény közé, idén azonban vármegyénk másik három technikumát is megelőzve a 32. legjobb iskola lett.

Összeütközött három személyautó az 51-es főút 146-os kilométerénél, a Bács-Kiskun vármegyei Sükösd közelében csütörtök délelőtt. A balesetben egy ember életét vesztette.

A Magyar Vöröskereszt azt kéri, hogy akik tehetik, látogassanak el a szervezet honlapjára és használják az online adományozás lehetőségét.

Mozgás, mértékletesség, kímélő ételek – röviden így foglalta össze Farkas Ágó, a népszerű kecskeméti fitneszedző és életmód-tanácsadó, hogy mire is figyeljünk a nagy ünnepi étkezések és italozások kapcsán. Ágó azt is elárulta, hogy ő mit készít a karácsonyi asztalra.

Kétmillió forinttal támogatta a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház működését.