A hajtatásos kertészetekben ez idő tájt palántázzák termőhelyükre a fejes salátát. Mindössze 220 hektár körüli a hazai takart termesztőfelület, ezért vélhetően eme első jelentősebb vitaminforrásából az eljövendő kora tavaszon sem tudják teljesen ellátni a piacot.

Harmincadik alkalommal hirdette meg a Betlehemi jászol pályázatát a Magyar Kézművességért Alapítvány. Az amatőr művészek, gyermekcsoportok Jézus születéséhez és az adventi ünnepkörhöz kapcsolódó népművészeti, képző- és iparművészeti alkotásokkal nevezhettek. Idén első alkalommal egy szabadszállási diákjaiból álló csapat megmérettette magát Csomák Lászlóné Cserzsi textilszobrász és Veres Erzsébet művész tanár vezetésével.

Az elmúlt héten a megengedett sebességhatárokat regisztráltan 1602-en lépték át. A jogsértések elkövetőinek minimum 39 ezer forint közigazgatási bírságot kell fizetniük. Azok a sofőrök azonban ennél nagyobb összegű bírságra számíthatnak. Bács-Kiskun közútjain egy hét alatt ötven olyan baleset történt, amely rendőri intézkedést igényelt.

Több lopás miatt is felelnie kell egy 30 éves kiskunmajsai férfinak.

A Margit híd egyik pillérének ütközött egy teherhajó kedden reggel - közölte a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-vel.

A Bajai Járásbíróság 2 év börtönre és 3 év közügyektől eltiltásra ítélt egy 37 éves férfit, akit a Bajai Járási Ügyészség állított bíróság elé − tájékoztatott a Kecskeméti Törvényszék Sajtóosztálya.

Kedden a KTE klubvezetés nevében dr. Filus Andor ügyvezető, a csapatot képviselve Nikitscher Tamás tett látogatást a Biztos Kezdet Gyerekházban, ahol dr. Salacz László országgyűlési képviselő is csatlakozott hozzájuk egy jótékonysági felajánlás okán.

Egy hónapra rendelte el a Kecskeméti Járásbíróság egy 26 éves kecskeméti férfi letartóztatását, akit kifosztással gyanúsítanak.

Az M44-es gyorsforgalmi út megvalósításának részeként elkészült a szentkirályi elkerülő, amely a község belterületét tehermentesíti az áthaladó forgalomtól. A mintegy 2,9 kilométer hosszú elkerülő út ünnepélyes átadását kedden tartották.

Egy fiatal fiú életét vesztette, amikor összeomlott a székelyudvarhelyi kollégium épülete, az ügyben vizsgálat is indult.

Halasi Cigányságért díjat kapott Novák Katalin köztársasági elnök, az elismerést megkapta Langerné Victor Katalin, az államfő tanácsadója és Köves Márta, a Nő az esélyért projekt szakmai vezetője is. A kiskunhalasi Dékáni technikum sportcsarnokában tartott nemzetiségek napon Szűcs Csaba, roma ügyekért is felelős alpolgármester úgy fogalmazott, hogy ma már látja a többségi társadalom is, hogy több a jó, mint a rossz a cigányok és nem cigányok közötti együttélésben.