Régen esett egyszerre ennyi hó, s hogy éppen a Mikulás érkezésekor, arra évek óta nem volt példa, a legkisebbek talán nem is láttak még ilyen csodát. Az ismert és kedvelt mesealak, Holle anyó igencsak megrázhatta a dunyhát, mert órákon át megállás nélkül esett a hó, sötétedésre hófehérbe borult az egész város és felgyulladtak az ünnepi fények is, mesés látvány fogadta a jánoshalmiakat. A város önkormányzata idén is több ezer led égővel világította ki a városközpontot. A megszokott helyek mellett, idén először a felújított központi parkban a díszkút is ünnepi világítást kapott.

December 9-én, szombaton 17.30 órától ismét az adventi koszorúhoz várják majd a helyieket, ahol a Szent József Kör tagjainak közreműködésével gyújtják majd meg a második adventi gyertyát. Másnap, advent második vasárnapján délelőtt 10 órától jótékonysági vásárt tartanak a templom előtti téren.

Az Imre Zoltán Művelődési Központban több ünnepi programmal is készülnek az év hátralévő részében, december 15-én, pénteken 14 órától a Városi karácsonyt rendezik meg, a Kiskunhalasi Alapfokú Művészeti Iskola jánoshalmi növendékeinek koncertje és kiállítása lesz, majd Tihanyi Tóth Csaba és Bognár Rita műsora lesz látható az intézmény nagytermében. Este 19 órától a Karácsonyi Ifjúsági Tér elnevezési ünnepi programra kerül sor szintén a művelődési házban.