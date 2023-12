A Kecskeméti Közlekedési Központ autóbuszjáratain utazott szerda reggel a Mikulás Kecskeméten. De nem csak utazott, meg is ajándékozta az utasokat. Már a Széchenyi téren is nagy örömmel fogadták, a kicsik boldogan megszeretgették, a nagyok vidáman fotózkodtak vele. A Nagyszakállú természetesen a buszsofőröknek is nagyon hálás volt a fuvarozásért, hiszen hó nélkül a szánja egy tapodtat se mozdult – minderről a KeKo számot be közösségi oldalán.