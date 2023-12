Biztonságosabb és gyorsabb lett a Kiskunhalastól délre eső térség sürgősségi betegellátása. Új mentőpontot adtak át Tompán, ahol az önkormányzat adott ingyenes használtba egy épületet a mentőszolgálat részére, ahol egy kocsibeállót is kialakított. Véh László, Tompa település polgármestere elmondta, hogy az önkormányzat nem csak a helyet biztosítja, hanem a teljes rezsi számlát is fizeti. – A jelenlegi állapot ideiglenes, mert a hosszabb távú terveink között szerepel egy egészségügyi központ létrehozása, ahol a mentőszolgálatnak is szeretnének 21. századi munkakörülményeket biztosítani – hangoztatta az átadón a település vezetője, aki beszélt arról is, hogy tíz évvel ezelőtt kereste meg először Bányai Gábort, a térség országgyűlési képviselőjét, hogy szeretnének, ha térségben működne egy mentőállomás. – Tompa, Kelebia messze esik a Kiskunhalason és Jánoshalmán lévő mentő állomásoktól, így az előírt kiérkezési idő nem tartható, miközben két forgalmas útszakasz, az 53-as és 55-ös főút, valamint a kelebiai vasúti és a nagy forgalmú tompai közúti határátkelő is indokolttá teszi – magyarázta a polgármester.

– Szeretnénk elérni, hogy egy idő után majd a tompai mentési pont is egy olyan korszerű mentőállomás legyen, mint amelyek a környéken a közelmúltban fel lettek újítva. Bízom abban, hogy sikerül majd közösen pályázni, mint a mentőszolgálattal, mint a várossal, valamilyen magyar kormányzati, vagy európai uniós alaphoz, hogy a jelenlegi helyszínt komfortosabbá tudják tenni és legyen fűtött garázs a mentőautónak is, illetve az itt dolgozó mentősöknek is jobb legyenek a munkakörülmények – fejtette ki Bányai Gábor kormánybiztos kiemelve, hogy a mentési pont létrehozásával máris jelentősen javult a térség sürgősségi egészségügyi ellátása.

Az elmúlt évben sokat fejlődött a mentőszolgálat informatikai és döntéstámogató rendszere, ennek köszönhetően napokra, órákra, területekre, korosztályokra, kórképekre lebontva egy olyan korszerű, intelligens rendszer áll a rendelkezésre, amellyel mérni tudják, hogy hova kell beavatkozni, hol van szükség, hogy átalakítsák a mentőállomást, vagy annak kapacitását. Erről dr. Zentai Attila, az Országos Mentőszolgálat Dél-alföldi Regionális Mentőszervezetének igazgatója beszélt az átadón.

– Egyértelmű volt, hogy Bács-Kiskun vármegye területén, ahhoz, hogy minden egyes beteghez kiérjünk az előírt időben, legalább öt olyan pontra van szükség, ahonnan a mentőautó gyorsabban el tudja érni a rászorulókat. A korábbi években már nyitottunk Solton, Orgoványban, Nagybaracskán és idén november elején Lajosmizsén mentési pontot – húzta alá a regionális igazgató.

A tompai mentési pont létrehozásához a kiskunhalasi mentőállomás gépjárműparkját bővítették egy ötödik mentőegységgel. A két fős személyzetet a halasi anyaállomás biztosítja, a váltások is ott történnek, valamint a szükséges gyógyszerfeltöltések a szolgálat elején, majd a mentőegység kivonul a tompai mentési pontra és ott várja a riasztást, a szolgálat végén pedig visszamennek az anyaállomásra és minden kezdődik elölről. Hétköznap 16 órától reggel 8 óráig, hétvégenként pedig 0-24 órában működik a mentési pont.