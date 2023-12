Helvécia nagyközség önkormányzata még karácsony előtt eljuttatta ajándékát a településen élő 70 év feletti lakosoknak. A tartós élelmiszer csomagokat a tanyagondnokok vitték ki házhoz, tolmácsolva az önkormányzat jókívánságait.

Az önkormányzati csomagon túl a gazdakör jóvoltából plusz ajándékot is kapott jó néhány idős. Ezen csomagokból még kedden is vitt ki személyesen házhoz Balogh Károly polgármester, aki egyben a helyi gazdakör elnöke. Az ajándékok átadásán részt vett Kósa István tanyagondnok. A polgármester korábban Kecskeméten is felkeresett olyan idős lakosokat egy-egy ajándékcsomag kíséretében, akik korábban hosszú időn át Helvécián éltek.

A gazdaköri csomagban lévő termékeket vállalkozók, helyi gazdák ajánlották fel: a burgonyát a Göbölyös család, azaz a Gömbi Burgonya, a vöröshagymát Lesi Csaba és családja, míg a lisztet a Nemzeti Agrárkamara biztosította a gazdakörnek.