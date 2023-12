A Csecsemő- és Gyermekosztályon, illetve a Gyermekfertőző osztályon az alapítvány támogatásával eddig is minden kórteremben volt televízió, ami a gyermekek kórházban tartózkodásának ideje alatt segíti a figyelem elterelését a betegségükről és otthonosabban is érzik magukat a kis betegek. Most a régi típusú televíziók közül öt készüléket cseréltek modernebbre, a régi televíziók olyan részlegekre kerülnek, ahol eddig nem volt.