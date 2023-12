Egy súlyos stádiumú endometriózis testet és lelket is gyötrő megpróbáltatásai után adott életet három egészséges kislányuknak a kisszállási Vinacsek Beatrix. A Kiskunhalasi Semmelweis Kórház történetében most születtek először hármas ikrek. Ráadásul a halasi orvosok végezték az édesanya endometriózis-műtétjét is, ami után sikert hozott a lombikkezelés.