Az üzletben óriási, esztétikus és nagyon csábító a kínálat. A szaloncukrok javát üzleti partnereik által ajánlják, de van saját gyártású termékük is. A tejkaramellás termékeket maguk készítik, és többféle drazsét is gyártanak, mely egész évben kelendő a vásárlók körében. Törekszenek arra, hogy a kínálat minél szélesebb legyen, mert a vásárlók értékelik a bőséget, mely garantáltan finom ízeket is takar. Ezek között az igényeket követve vannak cukormentes és tejmentes termékek egyaránt.

A csokiboltban a szaloncukrok mellett vonzó a csokidesszertek kínálata is.

– A magánvásárlók mellett céges partnereink, illetve az ajándékba vásárlók száma is meghatározó. A szaloncukrok mellett keresettek az ízletes és különleges bonbonjaink, édességekkel teli ajándékcsomagjaink is, melyek ezekben a napokban nagyon kelendőek. E téren nem érezhető csökkenés, továbbra is sokan áldoznak egy szép és ízletes ajándékra – mondta végül Vanda.