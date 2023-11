Asztalos István mindig is kiemelt feladatának tekintette a magyar gasztronómia népszerűsítését, a szakma becsületének visszaállítását. Tévéműsort készített a kunszentmiklósi térségi televízióval, majd szakács barátaival létrehozták internetes újságukat, az Oldalas magazint. A keményfejű, szókimondó fiatalember nem sokkal később az Étrend Magyar Konyhafőnökök Egyesülete elnöke lett. Huszonnégy társával megpróbálták újraéleszteni Magyarország második legnagyobb múltú szakmai szervezetét. Szakmai programokat, képzéseket indítottak. Ennek kapcsán született 2018-ban a Magyarország étele szakácsverseny megszervezésének gondolata.

Fotó: Urbán Ádám

– Lukács István magyar mesterszakács, az Atrium Hyatt Szálloda háromszoros Oszkár-díjas, illetve ötszörös olimpiai bajnok séféről írtunk könyvet egyik kollégámmal. A beszélgetés során feltűnt, hogy az 1958-as brüsszeli világkiállítás óta lényegében nem születnek új magyar ételek. Ennek okára Lukács István világított rá, aki elmondta, hogy az „átkosban” nem volt szabad a nemzeti dolgokat, a hazai gasztronómiát népszerűsíteni. Ekkor született meg bennem a Magyarország étele, élőmunkás melegkonyhai szakácsverseny megrendezésének gondolata. A fő célkitűzés az volt, hogy nem kell más nemzetek ételeit lemásolni, hanem hazai alapanyagokból hazai gasztrokultúrát kell építeni – fogalmazott Asztalos István.

Új ételeket alkottak a séfek

Az indulás nem volt zökkenőmenetes, de végül sikerült partnert találni. Az első élőmunkás melegkonyhai szakácsversenyt 2018-ban rendezte meg az Étrend Magyar Konyhafőnökök Egyesülete a Budapesti Gazdasági Egyetem tankonyháján. A megméretés nemzetközivé nőtte ki magát, hiszen határon túli magyar lakta területekről is neveztek csapatok. A kezdeményezés sikerét bizonyítja a Magyarország étele szakácsverseny idén bekerült a Bács-Kiskun vármegyei értéktárba.

– A szakácsok által felhasznált alapanyagok tekintetében a vidéki és hazai termelés is visszaköszönt. A vetélkedés során a séfek új ételeket alkottak, minden évben meghatározott alapanyagok felhasználásával. Valamennyi versenynek volt egy titkos összetevője, mégpedig a nemzeti összetartozás és a hazaszeretet. Legutóbb a tematikája Petőfi Sándorhoz kötődött, így elvárásként fogalmaztuk meg, hogy az elkészített étel és a csapat fantázianeve is a költő életéhez vagy az 1848-49-es forradalom és szabadságharchoz kapcsolódjon. Az idei verseny mottója „Csak tiszta forrásból!", amivel Bartók Béla zeneszerző emlékét is megidézzük. A kötelező alapanyagok között van a laskagomba, a laktózmentes tejföl, valamint a magyar vagy a helyi értéktárakban fellelhető termékek. Az idei versenyhez igazodik az Alföld Porcelángyár által készített tányérok mintázata, amely a gasztronómia és a zene kapcsolatára hívja fel a figyelmet. A tányéron megjelenik a Szózat első két sora is – mondta el hírportálunk érdeklődésére Asztalos István.

Fotó: Urbán Ádám

A jövő évi versenyre még lehet nevezni

Elindult a nevezés a Magyarország étele 2024 versenyre, amelyre december 15-ig lehet jelentkezni, a recepteket pedig december 29-ig kell beküldeni. Az elődöntőkre január végén, február elején kerül sor, a döntőt április 27-én Szolnokon tartják a III. Magyar gasztronómia napja című rendezvény részeként. Decemberben elindul a nevezés a Szakma ifjú mestere és a Magyarország díszasztala címre is. A felszolgálók menükártyát készítenek, és hozzá díszterítést hoznak létre. Emellett három kategóriában hirdetnek rajzpályázatot, amellyel a régi falvédőket idézik meg. A jelentkezőknek a „Csak tiszta forrásból!” idézetet kell felhasználniuk.

– Nem titkolt célom, hogy a verseny is történelmet írjon a magyar gasztronómiában. Ne az legyen, hogy sajátunkat lecseréljük a külföldire, mert ilyen értelmében nemzetünk megszűnik létezni. Amennyiben hazai alapanyagokból magyar szaktudásra épülő receptúrákat alkotunk, egyben motiváljuk a kollégákat, hogy ételeinkkel megtaláljuk a helyünket a világ gasztronómiai palettáján. Ma már azt tapasztaljuk, hogy kezdeményezésünk nem volt hiba való. A szakácsok komoly erőfeszítéseket tesznek, hogy ápolják, népszerűsítsék a hagyományokat, gazdagítsák és színesítsék a magyar ételek palettáját – tette hozzá az Étrend Magyar Konyhafőnökök Egyesület elnöke.

A vármegyei szakácsok is bizonyítottak

Az idei esztendőben is több Bács-Kiskun Vármegyei csapat indult a Magyarország étele nevű, élőmunkás melegkonyhai szakácsversenyen. Az első helyet a Kiskunsági préselt malacarc elnevezésű ételével a fülöpszállási Kígyósi Csárda Székekpuszta Ifjai nevű csapat hozta el. A verseny második helyezettje a kecskeméti Vincent Restaurant & Pastry Vincent nevű csapata lett Bíbor hajnal elnevezésű ételsorával. A harmadik helyen a szabadszállási Zöld Ász fogadó által nevezett, Róna Ászai nevű csapat végzett a Csonkatányér nevű ételkompozíciójával.

Fotó: Urbán Ádám