A kezdeményezés célja olyan előadások szervezése, amelyekben a maga területén kiemelkedő eredményeket elérő, a társadalmi, tudományos, vagy akadémiai életben meghatározó szerepet betöltő, ismert közéleti személyekkel párbeszéd kialakítása, reflektálva a jelen kor történéseire, illetve az adott témában a társaságot érintő kérdésekre – olvasható a Kerekegész bemutatkozásában.

Fotó: Orosz Fanni Flóra

Az idei évad utolsó előadója a szabadszellemű autós újságíró, Vályi István volt. Több, mint kétszáz jegy kelt el az eseményre, ezzel ez az eddigi legsikeresebb előadásnak mondható a kezdeményezés életében. Hallgatók sokasága vette célba a Neumann János Egyetem közösségi terét november 21-én 17:00-kor.

Fotó: Orosz Fanni Flóra

Már-már hagyománynak tekinthető, hogy a beszélgetőestek alatt italkóstolással is készülnek a szervezők. A korábbi alkalmakon a nagykorú résztvevők megismerkedhettek már különböző bor-és sörfajtákkal, ezúttal pedig a magyarok specialitása: a pálinka került terítékre a Mihócsa Pálinka Manufaktúra jóvoltából.

Fotó: Orosz Fanni Flóra

Vályi István, aki korábban számos területen – többek között a nyomdászat világában is– kipróbálta magát, az autós újságírás területén napjaink egyik legkiemelkedőbb hazai alakjává vált. A Speedzone újságírója ismert egyenes, és szabadszellemű fogalmazásáról, humoráról és szakmai hozzáértéséről. A hallgatók számára szimpatikus volt, hogy már az első pillanatokban megtörte a jeget egy-egy jól irányzott poénnal, ugyanakkor a komolyabb hangvételű kérdésekre is örömmel válaszolt. Elárulta például, hogy mindegy az ember hány éves, mindig tudni kell újrakezdeni az életet. Ő maga is megtette, mind a karriere, mind a magánélete területén, de akkor sem adta fel, amikor szakadó esőben több, mint 20 kilométert kellett talpalnia a pályája elején, mert nem volt más választása. Hangsúlyozta, hogy az életet tartalmasan kell élni, és a kitartó munkával bárki elérheti a célját.

Az előadás mellett a Kerekegész egyik főszervezőjével és egyben ceremóniamesterével, Horváth Csanáddal is beszélgettünk. A szervezés izgalmairól kérdeztük, de az idei évadot is melegszívvel értékelte. Elárulta, hogy egy esemény megszervezésére, minimum 3-4 előadójelölttel kell készülniük, hogy egyvalaki biztosan elvállalja. Csanád azt is elmesélte, hogy a szervezés olyan komplex csapatmunkát igényel, mintha egy önálló vállalkozást vezetnének.

Fotó: Orosz Fanni Flóra

– Vannak olyan pillanatok, amikor azt érezzük: lesz pár új ősz hajszálunk. De az első 3-5 perces sokk után felspanoljuk magunkat és nekimegyünk. Ez igazából még adrenalinnal is feltölt minket.

A programszervezés legizgalmasabb pillanatait is megosztotta velünk: – Eltervezünk valamit, és amikor felmerülnek olyan problémák, amiket gyorsan, hirtelen, és jól meg kell oldani...na azok a nagyon izgalmas dolgok.

Magyarázta Csanád, hiszen szembe kerültek már technikai problémákkal, de az is előfordult, hogy az utolsó előtti pillanatban kellett új előadót találniuk. Szerencsére eddig mindig sikerült időben megoldaniuk, ennek pedig egy kulcs elem van:

– A legfontosabb a Kerekegész szervezői csapatában a rugalmasság és az összetartás – zárta gondolatait a szervező.