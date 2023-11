A beszélgetés során felelevenítette gyermekkorát, amikor magával ragadta az utazás szeretete. Elmesélte: minden a csiperós útjaival indult, majd felsőfokú tanulmányai kapcsán is az utazásszervezést választotta. A csodálatos úti élmények mellett sok hasznos tippet is adott az olcsó repjegyekhez, vagy az önkéntes külföldi munkával egybekötött utazásokhoz, akár családoknak is.

A cikkben szereplő podcast megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.