A szervezők változatos programmal készülnek ezen a vasárnapon is. A kispiacot minden hónap második vasárnapján tartják, decemberben itt rendezik meg az alvégi karácsonyi ünnepséget is. Az alvégi termelői és kézműves piacot azzal a céllal hozták létre, hogy az alvégi lakosoknak is legyen egy közösségi tere. Olyan találkozási pontot szeretnének kialakítani, ahol különböző események kapcsán időről időre összejöhetnek a lakosok. A kiváló kistermelői áru mellett népzenei produkciókkal, jótékonysági felhívással is találkozhatnak az arra járók.