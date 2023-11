Az átadási ünnepség az óvodában kezdődött, ahol Szabó László polgármester köszöntötte a megjelent vendégeket. Ünnepi beszédében felidézte, hogy az elmúlt 17 évben lépésről-lépésre építették a települést és az intézményeket. Hangsúlyozta, ahol megújításra, bővítésre kerül egy oktatási intézmény, ott új, pozitív lendületet kap a közösség. És, ahol erős közösség születik, ott a jövő már biztos bástyákra épül. Ezért folyamatosan követik intézményeik, közösségeik működését, hogy felismerjék a lehetőséget, mivel erősíthetik meg őket, mivel adhatnak számukra újabb és újabb lendületet. Elmondta, tíz évvel ezelőtt már építettek egy tornaszobát, akkor 3 óvodai csoportba mintegy 80 és egy bölcsődei csoportba 10 gyermek járt. Az elmúlt években a kormány családbarát intézkedéseinek köszönhetően, Bugacon és Bugacpusztaházán is érezhetővé vált, hogy megnövekedett a gyermekvállalási kedv. Ez egybeesett azzal, hogy a CSOK támogatásoknak köszönhetően, többgyermekes családok költöztek a településekre. Igazodva a kihívásokhoz, a 3 csoportból négy lett és a tornaszoba megszűnt, csoportszobává alakult.

Az óvoda ma maximális létszámmal üzemel, a 4 óvodai csoportba 120, a bölcsődébe 12 gyermek jár. Elengedhetetlen volt a fejlesztés, hogy visszakapják gyermekek a tornaszobát. Az építkezés Magyar Falu Programból valósult meg. A beruházáshoz 25,5 millió forint támogatást nyert az önkormányzat. A megvalósulást – a fejlesztés fontosságára való tekintettel – Bugacpusztaházával közösen, lakosságszám arányosan 8 millió forint saját erővel segítette a két önkormányzat – részletezte a polgármester. Azt is hozzátette, hogy a tornaszoba kiváló minőségben épült meg, amiért köszönetet mondott a kivitelező Bács-Ép Generál Kft-nek és Ruda Győző tervezőnek, műszaki ellenőrnek.

Lezsák Sándor, a térség országgyűlési képviselője, az Országgyűlés alelnöke arról beszélt az átadáson, hogy nagy jövője van a kisebb településeknek. Mint mondta, életképes az a falu, ahol növekedik a gyermeklétszám. Választókörzetében azt tapasztalja, hogy a lehetetlen fenyegető veszélyeket leküzdve a szűkebb környezetben, családban, közösségben, önkormányzatban, különféle civil szervezetekben nagy az élni akarás. Hozzátette, az önkormányzat, a megye, illetve a kormány felelőssége, hogy ebben a nagyon nehéz gazdasági helyzetben is megteremtse a kistelepüléseken az egészséges élet feltételeit.

Lezsák Sándor, a térség országgyűlési képviselője

Fotó: Vajda Piroska

A honatya arról is beszélt, hogy a kezdetektől figyelemmel kíséri az Aranymonostor és körülötte létesülő feltárást, illetve azt a csodát ami ott épül és ami által ismét visszakerülhet Bugac a turisztikai világtérképre. Hangsúlyozta, nagyon örül annak, hogy jövő márciusában sikerül megnyitni a látogatóközpontot. Bízik abban, hogy az ország teljesítőképességétől függően sikerül majd folytatni a beruházást, amely igenis egy valósággal egyeztetett álom.

A tornaszoba átadása után a megújult községházánál folytatódott az ünnepség, ahol szintén a polgármester kezdte a köszöntők sorát. Így fogalmazott: A mai nap számomra szimbolikus. Olyan ez, mint mikor a jó családanya, aki végre a háztartás, a család, a gyermekek és a férje után magának is vesz egy szép ruhát. Boldog, mert eljött ez is, azt bizonyítva, hogy minden rendben van a család körül. Az elmúlt 17 évben számlálhatatlan pályázatot valósítottunk meg. Mindig mást, másokat részesítettünk előnyben, tartottunk fontosabbnak. Most végre magunkra is gondoltunk, felújítottuk a községházát. És igen, egy kicsit jelenti azt is, hogy minden rendben van, mára elvégeztünk mindent, amit ígértünk, ezért nyugodt lelkiismerettel állunk a teljesen megújult épület előtt. És közben büszkeség is van bennem, mert nem kaptuk ingyen, nagyon nem. A pusztai ember – jó értelemben vett – makacsságával, négy év alatt, 3 pályázatból, de sikerült megvalósítanunk a tervünket – hangsúlyozta Szabó László.