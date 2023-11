A városban az idei advent a korábbi éveknél is színesebb, tartalmasabb programokat kínál köszönhetően annak, hogy a Duna Aszfalt a Paprikafesztivál és az adventi programok megszervezését még a nyár közepén nagyobb összeggel támogatta. Minderről a városházán Filvig Géza polgármester és Zsikó Zoltán, az Innovációs és Közművelődés Központ igazgatója sajtótájékoztató keretében számolt be.

– Egész évben a karácsonyt, az adventi időszakot várjuk leginkább, ami felkészülés az ünnepre, amely annyi örömet hoz az egyénnek és a családoknak. Nagyon fontosnak tartom, hogy Kalocsa lakossága érzékelje: ebből a meghitt ünnepből a város is kiveszi a részét. Feldíszítjük a közterületeinket és az ünnepi műsorok is ennek jegyében szerveződnek. A meghitt hangulat fokozása érdekében a város az érsekséggel közös karácsonyfájának felállításához, az adventi gyertyagyújtásokhoz egy új helyszínt, a Szentháromság teret választotta. Természetesen a sétálóutcában is lesznek különböző díszítő elemek, amelyek karácsonyi hangulatot árasztanak majd. Az új helyszín, a főszékesegyház körüli terület azért is szerencsés, mert a látogatókat a közeli művelődési ház fogja kiszolgálni – fogalmazott a polgármester, aki szerint a korábbi évek programelemei, Mosolygömb gyűjtés, forraltborozás, teázási lehetőség a Szentháromság téren is megmaradnak. A városvezető felhívta a figyelmet: az advent december 3-án kezdődik, de rendhagyó módon a negyedik adventi gyertya meggyújtását, mivel az december 24-re, szentestére esne, az egyházzal egyeztetve egy nappal korábbra, december 23-án, szombaton tartják meg.

Filvig Géza és Zsikó Zoltán

Fotó: Zsiga Ferenc

– A Mikulás december 6-án, 16 órakor érkezik meg Kalocsára. Ezen a napon a városháza dísztermébe várjuk a családokat és a gyermekeket. Balázs Gábor muzsikus a Mikulás zsákja című interaktív koncertműsorral készül, de lesz lufihajtogatás Fanti bohóccal, kézműves foglalkozások és ünnepi arcfestés is. A városnéző Mikulás vonat ünnepi fényekkel lesz megvilágítva. Erről a programelemről a kalocsai óvodákkal előzetesen egyeztetünk, hogy minél több gyermek részese lehessen ennek az örömteli vonatozásnak – mondta el Zsikó Zoltán.

Zséda koncertjével köszöntik az új esztendőt

A kalocsai adventi programok során Bereczki Zoltán ad akusztikus műsort december 14-én a színházban. December 21-én, 18 órakor Janza Kata musical énekesnő lép fel a színházban. December 22-én és 23-án karácsonyi kézműves vásárral és egy termelői élménypiaccal készülnek a Szentháromság téren. Az ünnepi várakozásnak ezt a szép sorozatát a negyedik gyertyagyújtás december 23-án, 16:30 órakor foga zárni, az érdeklődők Filvig Géza ünnepi beszédét hallhatják. Az egyház részéről Fülöp Ernő kanonok, c. apát mond egyházi áldást. Az eseményt a Morning Sun együttes műsorával ér véget. – Január 2-án, 18 órakor a színházban együtt fogjuk köszönteni az új esztendőt, az alkalomból Zséda és kvartettje ad élő koncertet. Egy ilyen koncerten az ország bármelyik pontján komoly belépőjegy mellett lehet részt venni, viszont ezt az önkormányzat ajándékba szeretné adni a kalocsai lakosoknak, hogy boldogan, vidáman kezdjük az új esztendőt – közölte Zsikó Zoltán igazgató.