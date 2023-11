A korábbi évek hagyománya szerint idén is Szegedről az Alföldi ASZC Kiss Ferenc Erdészeti Technikum és Szakgimnázium tanulói és oktatói fújták meg a vadászkürtöket, majd Sulyok Ferenc, a KEFAG Zrt. vezérigazgatója köszöntötte a jelenlévőket. Kiemelte, hogy a kedvező időjárásra korábban is nagy szükség lett volna, a bolondos barcogási időszak nem segítette a vadászok munkáját, a kollégák kitartása és vendégszeretete és a vendégvadászok kitartása tette lehetővé, hogy idén is szép teríték kerüljön bemutatásra.

– Sokszor ijesztgetik a vadászvendégeket, hogy a határ mentén mindenre is fel kell készülni, megnyugvásul vesszük tudomásul, hogy a vendégkör kedvét nem szegi a migrációs helyzet – jegyzete meg. Hozzátette: a vadban nem csalódtunk, a dámállomány, az itteni szakszemélyzet hozzáértésének és a térség gazdálkodásának köszönhetően, valamint a jó szomszéd vadgazdálkodóknak köszönhetően jól érzi magát, jól fejlődik.

Beigazolódtak azok a várakozások, hogy a dámba lehet bízni ezen a területen, jól tolerálja a száraz termőhelyet.

Aki áldozatkészen nyúl ehhez a vadfajhoz, jó eséllyel saját maga tudja is hasznosítani a megfelelő aktív vadgazdálkodással.

A vezérigazgató szólt arról is, hogy az élőhelyfejlesztés és különösen a táplálék mellett a víz hiányának az orvoslása, hogy valóban a vad megtalálja a vizet, komoly áldozatokat igényel a vadgazdálkodó részéről. Ebben az elmúlt években a KEFAG Zrt. folyamatosan, minden évben lépett előre egy kicsit.

– Ennek az igyekezetnek az eredményét illusztrálja a trófeaszemlén kiállított csoda szép gyűjtemény – fűzte hozzá.