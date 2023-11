Az ifjú pároknak kedveztek Kecskeméten vasárnap délután, hiszen a Four Points by Sheraton Hotelben a szerelmesek több, mint 40 kiállítónál szemezgethettek az esküvői részletekben.

Az időjárás sajnos nem kedvezett a kimozdulásnak, de ennek ellenére is csaknem 400 résztvevője volt az idei, azaz a 8. Day Dream Esküvőkiállításnak, ahol a belépő mellé tombolajegyet is kaptak az érdeklődők.

A kiállítók között voltak esküvőszervezők, ruhaszalonok, cukrászok, ékszerészek és egyedi dekorációs standok is. A párok tanácsot is kérhettek, de a rendezvényen személyreszabott, akciós ajánlatokkal is gazdagodhattak, hiszen a nagy napnak tökéletesnek kell lennie. Vallja ezt a kecskeméti Bajáki-Szűcs Evelin is, aki a tökéletesség mellett az egyediséget is fontosnak tartja az esküvői dekorációt illetően. Evelin személyre szabott, szöveges kiegészítőket készít, például ültetőkártyákat, köszöntő táblákat, és egyéb esküvői dekorációkat, amiket először még mind csak saját kézzel festett.

– Először még csak kézzel festegettem. Akkor még csak barátok esküvőjével kezdtem, de szerencsére azóta már több esküvőt is én dekorálhattam.

Evelin azt is elárulta, hogy az ő kedvencei a humorosabb felkérések, vagyis azok a feliratos kiegészítők, amelyek igazán a pár személyiségét tükrözik.

A kiállításon szerencsére volt miből válogatni, nézelődni a szerelmes pároknak, hiszen a több mint 40 kiállító között mindenki megtalálhatta a számára megfelelő elemeket egy tökéletes menyegzőhöz.