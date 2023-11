Dr. Filvig Géza polgármester prezentációjában elmondta, a cél, hogy Kalocsa, a több mint 1000 éves érseki székhely hosszú távon élhető legyen. − A turizmus fejlesztése által az ide látogató turisták itt töltött idejét próbáljuk meg maximalizálni, melyen keresztül új munkahelyeket lehetne létrehozni, hogy a város vonzó legyen azon fiatalok számára is, akik itthon akarnak maradni − fogalmazott, majd részletezte a különböző fejlesztési elképzeléseket.

Hungarikum múzeum

Elsőként volt szó egy Hungarikum Múzeum kialakításáról az Eszperantó utcai volt Magtár épületből, amelyhez 1,5 hektár önkormányzati terület tartozik. A tervezők szerint a malomépület konferencia és rendezvény helyszín is lehetne, de az építmény történeti múltjára tekintettel bizonyosan számos jogszabálynak kell majd megfelelni.

Kalocsai Úszó- és Vízilabdacentrum, Balneológiai Központ

Először is érdemes tisztázni, hogy mi is az a balneológia, ami ebben a szövegkörnyezetben gyógyfürdőtant jelent, és így máris érthető, hogy a hagyományos vizes funkciók mellett mit is foglalna magába a központ – magyarázta a polgármester. A helyszín természetesen adott, az uszoda Kossuth Lajos utca 63./A szám alatti komplexuma, amelyhez teljes egészében önkormányzati tulajdonban lévő közel 3 hektár terület tartozik. Itt az elvégzendő munkák között említik a meglévő épületek teljes körű felújítását, a szaunavilágot jakuzzival és pihenőszobával, a külső medencét napozó-lelátóval, a szabadtéri fejlesztéseket: pihenő bútorok, öltöző, vizesblokk és a balneológiai rész fejlesztése. A funkciók között az úszásoktatást, vízilabdát, versenysportokat, rekreációs úszást, az iskolai kötelező úszásoktatást, a Kalocsai Úszó és Vízilabda Egyesület edzéseit, versenyeit, a Kalocsa és környéke lakosainak kínált rekreációs célú úszást említik.

Haditechnikai park

A Foktői úti laktanya egyik 1,7 hektáros területe alkalmas lehet egy, a katonavárosi múltat idéző haditechnikai park kialakítására. Ám mint megjegyzik, ez a terület jelenleg a Magyar Állam tulajdona. A park elemei közé egy lőtér, harcászati ügyességi pályák, íjászpálya, haditechnikai eszközök tartozhatnának. Ennek a desztinációnak a célcsoportjába a haditechnikát kedvelőkön kívül a szállóvendégek, osztálykirándulások résztvevői, fesztiválvendégek, vadászok tartozhatnának.

Reptér - Ipari park

Mint a tervezett fejlesztés elején leszögezik, ez a terület három önkormányzat, Kalocsa, Foktő, Uszód tulajdonában van, a teljes terület 335 hektár. Valamennyi lehetséges funkció figyelemre méltó, mert logisztikai bázis, nagy és közepes méretű vállalkozások telephelye, üvegházak, napelemek és kisgépes reptér egyaránt fejlesztési cél lehet. Ezen helyszínen fontos tudnivaló, hogy a három önkormányzat közül Kalocsáé a legkisebb területrész.

Meszesi kikötő – Meszes Hajóállomás és Szabadidő Központ

Ennél a fejlesztési célnál alapvetés, hogy a Meszesi Hajóállomás területe 1,5 hektár és Kalocsa Város Önkormányzata tulajdonában van. Ezen a helyen kikötői promenád épülhetne kültéri szabadidős bútorokkal, de buszparkoló, kemping és faházak is részét képezhetnék a fejlesztésnek. A megcélzott közönség között a tömegturizmus résztvevőit, a szállodahajók utasait, a kishajós és kerékpáros turizmus, a szállóvendégek közönségét, a város és vonzáskörzete lakosságát említik.

Hetvenhét magyar népmesepark

A meseparkot az Érsekkert 3 hektáros területén lehetne kialakítani fogadóépülettel meseközponttal, játszótérrel, kikötővel, nyári bábpavilonnal, labirintussal és kötélpályával. Emellett lehetne csónakázási lehetőség a Vajason, kalandpark és hullámvasút is.

Kolping Wellness Hotel

A Kolping itt a hotel névében a családbarát szállodát jelenti – mondta a polgármester, aki az egész turisztikai ágazat fejlesztésének célját a turisták számának növelése mellett az általuk a városban, térségben eltöltött időnek, és ezen tartózkodás alatt elköltött pénzösszegnek a növelésében jelölte meg. Hozzátette, ahhoz, hogy jelentős számú turistát tudjanak fogadni, és itt is tudják tartani, elengedhetetlen egy négycsillagos szálloda, hotelkomplexum élményfürdővel, konferenciatermekkel, meseparkkal. A képanyagból kiderült, a megálmodott hotelnek a volt Foktői úti laktanya mintegy 6 hektáros területe adhatna helyet, melynek megszerzésére jelenleg is tárgyalások folynak a Magyar Államot képviselő PIP Kft-vel.