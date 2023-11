Diószegi Balázs Munkácsy-, és Székely Bertalan-díjas festőművész szülőházában korábban a családjára vonatkozó emlékek voltak megtekinthetők. Az épület a tavalyi évben újult meg, amit a város képviselő-testülete a Kunszentmiklósi Települési Értéktár Körnek adott használatba. Határozat született arról is, hogy az épület tájház funkciót töltsön be.

– A külső felújítást követően korhű bútorokkal rendeztük be az épületet, ami megadja tájház jellegét. A tipikus három osztatú parasztházban konyhát, tisztaszobát rendezünk be, a harmadik helyiség az értéktár foglalkozásainak ad majd helyet. Célunk, hogy az óvodás és az iskolás korú gyermekekkel is megismertessük a népszokásokat, az ünnepkörökhöz kapcsolódó tevékenységeket. A berendezési tárgyak zöme adomány. Az épületben kaptak helyet Kelemen Mihály cipészműhelyének szerszámai, munkaeszközei, amit a család hagyományozott ránk. A mester nem csak helyben, hanem országosan is hírnevet szerzett magának, több híresség, többek között Sergió Failoni olasz karmester és felesége, Olti Magda színésznő, Oszter Sándor apósa, anyósa is rendelt nála cipőt – mondta el az átadóünnepségen Vassné Kelemen Ágnes alpolgármester, a Kunszentmiklósi Települési Értéktár Bizottság elnöke, aki egyben méltatta Diószegi Balázs Munkácsy-, és Székely Bertalan-díjas festőművész munkásságát, vázolta életútját.

A tájházavató ünnepséget követően emlékezett meg a város Szappanos Lukács halálának ötvenedik évfordulójáról. Bődi Szabolcs emeritus polgármester személyes élményeit osztotta meg a kun nemesi származására büszke, parasztpolgárról, Izsák Zoltán néptáncpedagógus, koreográfus hagyományőrző tevékenységét, annak jelentőségét mutatta be.