A fiatal kalocsai és környékbeli tehetségek előadásában ezúttal 20 darab, Perlmann, Beethoven, Csajkovszkij, Chopin és természetesen a névadó Liszt Ferenc egy-egy műve az iskolában oktatott hangszereken csendült fel. A műsort színesítette, hogy a megyei zongoratalálkozón résztvevő gyerekek közül többen azzal a darabbal is felléptek, amellyel a találkozóra beneveztek. Így aki nem tudott jelen lenni, az is hallhatta az akkor felcsendült darabokat, de voltak, akik még egyszer át akarták élni a november 11-én szerzett élményeket.

Fehérvári István, az intézmény igazgatója elmondta: 2003 novemberében szerveztük meg először a Bács-Kiskun Megyei Zongoristák Találkozóját, amelyen a megye ifjú zongoristái kaptak bemutatkozási és fellépési lehetőséget. A találkozót azóta minden évben megrendezzük, és ezzel igen népes ifjú tehetségek körét tudjuk ösztönözni és motiválni a hangszer tanulásában. A Parlando zenei folyóirat is több alkalommal méltatta a találkozó jelentőségét, színvonalát és építő erejét. Támogatóink sora is egyre bővül: a kalocsaiak mellé a vármegyéből is többen felsorakoztak. A mai esten fellépők is azt bizonyítják, fontos szerepe van annak, hogy az ifjú tehetségek pódiumhoz jussanak, közönség előtt szerepeljenek.”

Fehérvári István és Vízi Melinda zongoratanár

Fotó: Zsiga Ferenc

A csütörtöki közel másfél órás növendékhangverseny közönsége a taps mellett adományokkal is elismerte a fiatal zenészek és az iskola tanárainak munkáját. Mint az igazgató búcsúzóul mondta: ezzel a koncerttel a fiatalok még nem teszik le a hangszert, az intézmény növendékei decemberben több külső karácsonyi műsorban lépnek fel.