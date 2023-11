A rendezvények mindenki előtt nyitottak, de előzetes jelentkezés szükséges a befogadóképesség korlátozottsága miatt. Ez megtehető telefonon, e-mailben, facebook üzenetben, illetve a honlapon keresztül is. Zalavári László igazgató tájékoztatása szerint a gyermekkönyvtár bizonytalan ideig zárva tart, még zajlik az épület energetikai felújítása. A részleg szolgáltatásai korlátozott formában a felnőtt részleg-zsinagóga emeletén elérhetők: Lehet kölcsönözni képeskönyveket, a legnépszerűbb gyermek- és ifjúsági szerzők műveit, kötelező olvasmányokat, valamint ismeretterjesztő köteteket is, és természetesen itt is várják új olvasókat, akik szeretnének beiratkozni.

– Továbbra is szeretném figyelmükbe ajánlani a Bajai Könyvtárért Alapítványt, melynek célja az Ady Endre Városi Könyvtár tevékenységének támogatása, elsősorban szakmai téren. Tisztelettel kérek, kérünk mindenkit, aki szeretné, hogy még jobb szolgáltatásokkal, rendezvényekkel fogadhassuk szépszámú olvasónkat, látogatónkat, segítse ezt az alapítványon keresztül, az alábbi számlaszámon: 11732033-22827339-00000000. Sárga csekkünk is van, azon is befizethetnek támogatást. Köszönet azoknak, aki már adományoztak – fogalmazott az igazgató.

A novemberi összejövetel középpontjában az ugyancsak 200 éve született Madách Imre, a magyar irodalom és drámaköltészet kiemelkedő alakja áll. Magyarul, latinul, németül és franciául is olvasott, korának irodalmát és költészetét jól ismerő, művelt ember volt. 1840-ben jelent meg első verseskötete Pesten . A kötetet – anyja anyagi támogatásával – Lantvirágok címmel jelentették meg. A lírai darabokat Lónyay Etelka iránti szerelme ihlette. Verseket egész élete folyamán írt, de életében nem jelent meg több verseskötete. A Verskör – versmondóknak, verskedvelőknek november 8-án, szerdán 18 órakor kezdődik.