A polgármester elmondta, hogy az elmúlt öt évben kilenc önkormányzati óvodát újított fel a város, a legutóbb átadott megújult intézmény a Szent Imre Óvoda volt. A kivitelezéshez kormányzati és egyházi támogatást is felhasználtak. Szemereyné Pataki Klaudia hangsúlyozta, hogy a városi óvodák mellett az egyházi és magánóvodák is jelentős szerepet vállalnak a város a kisgyermekek oktatásában, így a város jó szövetségesei.

A polgármester hozzátette: a kilenc megújult önkormányzati óvoda mellett az egyházak további négy óvodára kaptak felújítási vagy építési támogatást. Mindemellett négy új bölcsődét építettek Homokbányán, Hetényegyházán, Katonatelepen és Kadafalván. A felújításokban pedig további négy bölcsőde vett részt.

Szemereyné Pataki Klaudia elmondta, hogy ugyan a Klebelsberg központ az iskolák fenntartója, de az iskolaépületek tulajdonosa az önkormányzat, így a város is hozzájárult azok felújításához. Kilenc iskolaépület komplett felújítása történt meg az elmúlt öt évben, köztük a Zrínyi iskola, a Mathiász, a Béke, Móra Ferenc, Corvin általános iskolákkal. Az iskolák életében is nagy szerepet vállal a város a rendszeresen megítélt alapítványi támogatásokkal. A polgármester hozzátette, hogy a következő évben is több óvodát, bölcsődét épít a város: Ménteleken és Kadafalván elkezdődnek az óvodaépítések, és az Ifjúság Úti Óvoda is sorra kerül.

Szemereyné Pataki Klaudia arról is szólt, hogy szombaton 10 órától rendezik meg a Rudolf az ifjúságért című rendezvényt a Rudolf kertben. A polgármester emlékeztetett arra, hogy a monarchia korából származó, örökségvédelem alatt álló épületegyüttes felújítás alatt áll: a hat épületből hármat már felújítottak és további három pedig elkészül majd. Hangsúlyozta, hogy minden épületnek meglesz a gazdája, így azok funkciója is, oktatási, sportolási, bevásárlási lehetőségeket kínálva válik a terület a város új alközpontjává. Kéttannyelvű közgazdasági és műszaki szakközépiskola költözik a területre, valamint a Kada Elek Technikum is ott kaphat helyet, ha befejeződnek a felújítások. Jelenleg a közművesítés is zajlik. A polgármester elmondta, hogy akadnak nem várt, érdekesség számba menő nehézségek is a felújításnál: például a lovarda vasszerkezetét az Eiffel tervezőiroda tervezte, így nem lehet hozzányúlni, csak a szerzői jogokról való hosszas egyeztetést követően. Több épület már már funkcionál, hiszen ott kapott helyet a gyermekvédelem központja, vagy az Ápoló Klub is. A lovarda felújítással újabb ifjúsági közösségi tér nyílik, ami rendezvényeknek ad otthont és számos kikapcsolódási lehetőséget rejtenek majd. A hétvégi rendezvénnyel ebből kaphatnak ízelítőt a kilátogatók: a Kosárlabda Akadémián megtartandó esemény középpontjában a sport áll, de a legkisebbeknek is kínálnak kikapcsolódási lehetőséget többek között arcfestéssel, vagy élő társasjátékkal.

A cikkben szereplő podcast megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.