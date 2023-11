Egy település mozgásterét határozza meg az, hogy milyen erősek a vállalkozói. Ők nemcsak munkát adnak a lakosoknak, de fizetik a helyi adót is. Ez az összeg önerőt képez a pályázatokhoz, amelyek egy falu vagy város fejlődését biztosítják. Egyebek mellett ezt a gondolatot fogalmazta meg Temerini Ferenc, Soltvadkert polgármestere azon a nagy adózóknak rendezett fogadáson, amelynek a helyet a soltvadkerti Lantos Borház biztosította.

Minden évben meghívja a város vezetése a legtöbb adót fizetőket egy vacsorára, amelyen a polgármester és a város országgyűlési képviselője tart ismertetőt a legfontosabb kérdésekről. Temerini Ferenc beszámolt arról, mire is költötték és költik helyi pénzeket. Elmondta, hogy a hét elején kezdődött el a sportcsarnok felújítása, ahol a tetőt és a padlózatot cserélik ki.

A vállalkozók a TAO befizetésüket Soltvadkertre irányították. A TAO pénz 100, míg a saját erő 50 millió forint volt.

Szólt arról is, hogy a város gyöngyszeme a Vadkerti-tó vízszintjének a megőrzése évről évre nehezebb az aszályos időszakoknak köszönhetően. Évente 20-20 millió forint értékű vízpótlásra van szükség ahhoz, hogy a családok élvezhessék a tó vizét. Erre 586 ezer köbméter vizet lehet felhasználni. Az idei nagy sikerű szüreti fesztivál 26,5 millió forintba került, amelyből 4,5 millió pályázati pénzből jött össze. Szó esett arról is, hogy az egyik külterületi dűlő út mellett november végéig napelemes lámpasort helyeznek el a közlekedők érdekében.

A legnagyobb adózók számára rendezett fogadásnak a helyet, a Lantos Borház biztosította

Fotó: Barta Zsolt

A polgármester kitért arra, hogy egy ingatlant vásárol meg az önkormányzat, amelyet a különböző gyűjtemények számára alakítanak majd át. Elkészült a TOP-os projektek lezárulásával a tázlári út melletti kis ipari park, amelynek az átadója a közelmúltban történt. Emellett az elöljáró felvázolta azokat a terveket is, amelyeket a jövőben kívánnak megvalósítani, így egy 50 hektáros ipari parkot nyitnának a város északi területén. Elindítják a csapadékvíz-elvezetés projekt negyedik ütemét, felújítják a tűzoltóközpont nagytermét is. A polgármester reményét fejezte ki, hogy hamarosan elkészül a tázlári út mentén az új trafóállomás, amely véget vet a gyakori áramszüneteknek.

Megoldódnak az áramellátási gondok

Ezt követően átadta a szót Font Sándor országgyűlési képviselőnek, aki az épülő Budapest-Belgrád vasútvonal aktuális kérdéseiről szólt. Elmondta, hogy nem állt le a beruházás, több helyen azért nem látni a munkásokat, mert máshol fut majd a dupla vágány, mint ahol az eredetileg korábban futott. Ő 2025-re becsülte a vonal átadását. Arról is szólt, miszerint az áramszolgáltató mostani trafóberuházása megoldja a város jelenlegi áramellátási gondjait, sőt új igényeket is kiszolgál. Már tervezik a további kapacitás bővítést is. A kormány előtt van az új 50 hektáros ipari park kiépítésének a terve. A tárgyalások során többen kérdezték, honnét lesz a környéken elegendő energia, a trafóállomás további bővítésének a lehetősége ad ehhez jó alapot, fogalmazott Font Sándor országgyűlési képviselő.

Két megoldáson is gondolkodnak

Majd beszélt arról is, hogy komoly kihívást jelent a Homokhátság vízutánpótlási kérdése, amely a Vadkerti-tó szintjét stabilizálhatná. Két verzióban gondolkodnak a tervezők. Az egyik egy olyan csatorna kialakítása, amely Kunfehértóig vinné el a Duna vizét, másodpercenként 18 köbméter víz kiemelésével. A mai tó vize az eredeti meder régi felületet foglalná el. Ezt az Európai Unió támogatja anyagilag, mivel az eredeti állapot visszaállításáról és az állat, madárvilág megőrzéséről van szó. Innét kapna vízutánpótlást a kiskunhalasi Sóstó, illetve a Vadkerti-tó is. Egy másik elképzelés szerint Paksról a hűtővizet vezetnék a Kunfehértóig. Itt ugyanis 100 köbméter víz távozik az atomerőműtől, és a 30 fokos víztől, akár másodpercenként 30 köbmétert is szívesen átadna ingyen az erőmű. Így kevesebb meleg víz folyna vissza a Dunába. A gravitáció, szivattyúk, zárt és nyitott csatornák segítségével juthatna el a víz Kunfehértóig, illetve látná el a környékbeli térséget vízzel - mondta az országgyűlési képviselő.