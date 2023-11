A korábbi években ez az őszi vetélkedő több napos volt, és komoly feladatok vártak a diákokra, nemcsak a gimnázium falain belül, de a városban is. Nem mintha most nem lettek volna nehéz feladatok, de most jobban össze sűrítették őket.

A kilenc osztály diákjait és a zsűri tagjait Gergelyné Györki Edina, intézményvezető-helyettes köszöntötte, aki elmondta, hogy mire számíthatnak a diákok ezen a napon. Az osztályok több olyan feladatot is kaptak, amit előre meg kellett oldaniuk. Ilyen volt egy kilencven másodperces film elkészítése arról, hogy milyen lesz, hogyan fog kinézni és működni egy iskola 2050-ben.

Ugyancsak hamarabb kellett elkészíteni a gimnázium szülinapi tortáját, de nem ehető és nem romló anyagból, vagy a névadó Móricz Zsigmond arcképét, nem digitális technikával. Házifeladatként kapták a tantárgyak találkozóját, ahol egy kihúzott tantárgynak kellett beöltöztetniük egyik osztálytársukat. Ebben magát a tantárgyat kellett bemutatniuk. Arról is be kellett számolniuk, hogy milyen volt a divat hatvan évvel ezelőtt. A vetélkedő során számot kellett adniuk arról, hogy hány tanulója van a gimnáziumnak, azokból mennyi a fiú és a lány. Az elmúlt hat évtized alatt hányan vezették az intézményt, és mennyi tabló van a gimnázium falain. Puzzleként pedig ki kellett rakniuk Móricz Zsigmond képmását. A most mutasd meg feladatban kifejezések kellett elmutogatniuk osztálytársaiknak. És, hogy a sport se maradjon ki FIFA 2023 néven focimeccset játszottak, természetesen számítógép segítségével.

A program befejezéseként pedig minden osztály rövid táncot mutatott be.

Szendreyné Kiss Judit intézményvezető úgy értékelte a vetélkedőt, hogy közösségi munka volt, mert minden osztályon lehetett látni az összefogást. Azt kérte, hogy a tanórákon is ugyan így figyeljenek és dolgozzanak a diákok, mint ahogyan a vetélkedőn tették. Az önkormányzat és a Tiszakécske Városért Közalapítvány jóvoltából mind a kilenc osztály kapott egy-egy tortát. A pontszámok összesítése alapján az első helyen végzett a 12./A osztály, akik ötvenezer forinttal lettek gazdagabbak, és egy évig őrizhetik a vándorkupát.

Második lett a 11./A osztály, ők harmincezer forintot kaptak, a harmadik legtöbb pontszámot pedig a 10./A osztály gyűjtötte, ők húszezer forinttal gazdagodtak. Különdíjban részesült, a nem díjazottak közül, a legtöbb pontot gyűjtött 9./B osztály. Szendreyné Kiss Judit megígérte, hogy az elkövetkezendő tanévben is megrendezik a Móricz Zsigmond Napot.