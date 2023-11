A lelkésznek készülő teológus hallgatók hat évig végzik egyetemi tanulmányaikat, amelynek végén kérhetik lelkésszé szentelésüket. A lelkészavatás után újabb két évig egy tapasztaltabb kolléga mellé kerülnek beosztott lelkésznek. Ez tulajdonképpen hasonló az orvosok számára kötelező rezidensképzéshez. Ez idő alatt a lelkész a püspök fennhatósága alatt áll, vagyis ő dönthet arról, hogy melyik gyülekezetbe küldik ki őt.

Majd két év után az illető jelentkezhet a parókusi vizsgára, vagy más néven lelkészképesítő vizsgára. Ez nem kötelező, enélkül is végezhet valaki lelkészi szolgálatot, de csak beosztottként, a püspök fennhatósága alatt. Aki viszont sikeresen teljesíti a vizsgát, az onnantól kezdve önálló szolgálatra alkalmas, a gyülekezetek meghívhatják lelkészüknek és innentől kezdve önállóan dönthet egy-egy állás elfogadásáról is.

A vizsgának két része van – tudtuk meg Kovács Barbarától. Az egyik egy beadandó dolgozat, amelyben egy vasárnapi igehirdetésen, egy keresztelőn, esküvőn vagy temetésen elhangzott prédikációt kell ismertetni elő- és utótanulmánnyal együtt. A másik egy félórás előadás prezentálása, melyben a gyülekezet erősségeiről és gyengeségeiről szóló analízist kell bemutatni. Emellett a szóbeli vizsgára a megadott tételsorból is fel kell készülni, amelyben a lelkészi munkát érintő gyakorlati kérdések szerepelnek.

A lelkész életében egy fontos mérföldkő a parókusi vizsga, mivel a teljesítésével egy új címet szerez magának, innentől kezdve parókus lelkész lesz a megnevezése – mondta Kovács Barbara. Hozzátette, hogy a vizsga teljesítését hivatalosan is kihirdetik, hogy amelyik gyülekezet szeretné meghívni az illetőt lelkészének, ezután meg tudja tenni. Mint mondta, egy lelkész hivatalos beiktatása hosszútávú elköteleződést fejez ki mind a gyülekezet, mind pedig a lelkész részéről. Annak kinyilvánítása ez, hogy határozatlan időre elfogadja a gyülekezet által kínált lelkészi állást – tette hozzá.

Az én esetemben ennek talán kisebb a jelentősége, mint egy egyedül szolgáló kolléga esetében, mivel én a férjemmel – aki szintén parókus lelkész - közösen kerültem a kecskeméti gyülekezetbe – hangsúlyozta. Számára nem kérdés, hogy hol folytatja tovább a szolgálatot.

Az első kecskeméti évet még beosztott lelkészként teljesítette, most viszont a gyülekezet őt is meghívhatja parókus lelkésznek. A lelkészválasztás egy hosszadalmas folyamat, amit már el is kezdtek és ha minden a tervek szerint alakul, akkor januárban meg is tarthatják az Kovács Barbara, az új parókus lelkész beiktatását a Kecskeméti Evangélikus Egyházközségben.